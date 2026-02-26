Detenido el joven atrincherado en su casa de Torrejón con una escopeta y una ballesta

Negociador de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un joven de unos 31 años ha sido detenido por la Policía Nacional y trasladado al Hospital del Henares tras atrincherarse la tarde del miércoles en su vivienda en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz en posesión de una escopeta y una ballesta.

El hombre, un español de 1994 y con antecedentes psiquiátricos, se atrincheró en su vivienda sobre las 15.30 horas del miércoles y, tras horas de negociación, finalmente el Grupo Especial de Operaciones (GEO) logró entrar a la vivienda sobre las 22 horas.

Previamente se habían desplazado agentes de la Policía Nacional y Local de Torrejón, que acordonaron la zona más próxima al inmueble, situada en el número 29 de la calle Granados, ante una situación que fuentes policiales ya el miércoles catalogaron de "crítica".

También acudieron los Bomberos, a los que el sujeto amenazó con disparar. En esta situación, la Policía activó el protocolo de incidentes críticos y hasta la zona acudieron agentes de la Unidad de Intervención Policial y los citados GEO.