Detenido por provocar un incendio de vegetación con un mechero en una urbanización en Villaviciosa de Odón

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 23 años como presunto autor de un incendio ocurrido a finales del pasado mes de agosto en una zona de vegetación de la urbanización El Bosque de Villaviciosa de Odón y para el que habría hecho uso de un mechero.

Así lo ha señalado la Benemérita en un comunicado donde ha recordado que los hechos ocurrieron en la tarde del pasado 22 de agosto, cuando se recibió un aviso sobre un posible incendio ocasionado a escasos metros de viviendas.

Las llamas afectaron sobre todo a matorrales y vegetación seca sin llegar a alcanzar la hectárea de extensión. Desde el Ayuntamiento ya informaron entonces de que los hechos se habían producido cerca del número 77 de la calle Guadiana y no descartaron que pudiera haber sido provocado.