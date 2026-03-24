Detenido por la quema de contenedores en varias calles de Puente de Vallecas

Coche de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido la madrugada de este martes a un varón de 48 años por su presunta relación con varios incendios registrados en distintas calles del distrito de Puente de Vallecas, fundamentalmente en contenedores.

El arresto se ha producido sobre las 02.00 horas tras una llamada de alerta por incendios en la avenida de Monte Igueldo, calle del Puerto de Piedrafita, Peña Ubiña y Luis López, han apuntando a Europa Press fuentes policiales.

Efectivos de la Policía Nacional sorprendieron al hombre cuando estaba manipulando el interior de un contenedor y que, inmediatamente, se escondió un mechero en el bolsillo.

Los distintos incendios han provocado daños en contenedores, fachadas de comercio, mobiliario urbano, carteles comerciales y vehículos estacionados, entre otros.

El hombre ha sido arrestado como presunto autor de un delito de daños por incendio. Se trata de un varón de 48 años, de nacionalidad española y de origen marroquí.