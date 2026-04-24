Detenido tras robar en una tienda de Madrid con una pistola de perdigones y huir a la carrera de la Policía

Arma de perdigones incautada por la Policía Municipal de Madrid - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un hombre tras robar en una tienda de la céntrica calle de Goya a punta de pistola de perdigones y salir a la carrera empujando al personal de seguridad privada y huyendo de los agentes en la zona.

Los hechos se produjeron el pasado 4 de abril sobre las 19.45 horas, cuando los agentes municipales observaron que el personal de seguridad de una tienda daba el alto a un varón que salía del establecimiento con una mochila a la espalda.

Sin embargo, el sospechoso no atendió a las instrucciones del personal de seguridad y, rebasando los arcos detectores de robo y empujando al vigilante y a otra mujer en la puerta, salió a la carrera por la céntrica calle de Goya, en el distrito de Salamanca.

En ese momento, los agentes emprendieron su persecución a la carrera, mientras que el sospechoso hizo caso omiso a las indicaciones de los policías e incuso llegó a cruzar la calle con el semáforo en rojo, poniendo en peligro a otros usuarios de la vía.

Mientras cruzaba el paso de peatones, al sospechoso se le cayó al suelo una pistola de perdigones, y pocos metros después los agentes consiguieron darle el alto. En ese momento, el hombre, un español de 1982, reconoció que había sustraído objetos de la tienda.

Al registrarle la mochila, los policías se percataron de que el interior estaba forrado con papel de aluminio, técnica con la que los ladrones consiguen evitar que los arcos de seguridad salten al pasar con objetos que aún llevan la alarma puesta.

En el interior de la mochila el sospechoso llevaba destornilladores, herramientas multiusos y una botella de wishkey, unas gafas de sol y un perfume que había robado, todo ello valorado en algo más de 570 euros. Por estos hechos, fue detenido por delito de robo con violencia.