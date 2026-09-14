Detenidos dos hombres en Velilla de San Antonio con 1,15 kilos de metanfetamina en su coche

Guardia Civil de Velilla de San Antonio - GUARDIA CIVIL

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos varones en Velilla de San Antonio por un supuesto delito contra la salud pública por tráfico de drogas tras localizar en el interior de su vehículo una bolsa con 1.150 gramos de metanfetamina.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del sábado, cuando agentes de la Guardia Civil participaban junto a la Policía Local de Velilla de San Antonio en un dispositivo conjunto de seguridad ciudadana, informa la Benemérita.

Durante la actuación, los agentes localizaron en el interior de un vehículo una bolsa transparente cerrada con cinta de carrocero de 1.150 gramos de peso. Al abrirla, observaron una sustancia pulverulenta de color blanco que, tras ser sometida a una prueba, dio positivo en metanfetaminas.

Finalmente, los agentes procedieron a la detención de los dos ocupantes del vehículo como presuntos responsables de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.