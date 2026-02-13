Detenidos dos jóvenes, uno de ellos menor, por varios robos cuchillo en mano en una estación de Metro de Coslada

Objetos intervenidos a dos personas detenidas por robos cuchillo en mano en Coslada - AYUNTAMIENTO COSLADA

COSLADA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Coslada ha detenidos a dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, como presuntos autores de un atraco con arma blanca cometido contra varios jóvenes en las inmediaciones de la estación de Metro de 'Coslada Central'.

Los hechos ocurrieron sobre las 19.30 horas del pasado día 10, cuando agentes de la Policía Local, que patrullaban uniformados y en un vehículo policial rotulado, fueron alertados por la emisora central de la comisión de un robo con intimidación en la calle Doctor Fleming, a la entrada de la estación de metro de Coslada Central.

Con la descripción facilitada desde la central de comunicaciones, los agentes se dirigieron de inmediato a la estación siguiendo la posible vía de huida, lo que permitió localizar rápidamente a dos varones que coincidían plenamente con aportadas en el andén del Metro.

Tras darles el alto e identificarlos, y ante la posibilidad de que portaran armas, los agentes realizaron un cacheo superficial, localizando en la cintura de uno de ellos un cuchillo metálico de grandes dimensiones.

UNO DE LOS DETENIDOS ES MENOR DE EDAD

Además, se comprobó que uno de los implicados tenía 15 años y el otro 19. De forma paralela, agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional se entrevistaron con las víctimas, también menores de edad, quienes relataron que habían sido abordados por dos individuos con pasamontañas en la pasarela próxima al Metro.

Según su testimonio, uno de los asaltantes esgrimió un cuchillo mientras les amenazaba y les exigía que entregaran sus pertenencias, sustrayéndoles diversos personales y dinero antes de huir del lugar.

Entre los efectos intervenidos a los detenidos se encontraban las pertenencias robadas a los menores, lo que confirmó su participación en el atraco y motivó su detención inmediata.

Los tutores legales de las víctimas fueron avisados para hacerse cargo de los menores y formalizar la correspondiente denuncia. Ambos detenidos fueron trasladados a dependencias de la Policía Nacional, donde se instruyen las diligencias oportunas.