Detenidos en Madrid dos hombres con un kilo de ketamina y varios gramos de 'tusi' a bordo de un VTC

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos varones que viajaban a bordo de un vehículo de transporte con conductor (VTC) por el distrito madrileño de Centro en posesión de un kilogramo de ketamina y varios gramos de 'tusi', una droga conocida también como cocaína rosa.

Los hechos ocurrieron en la tarde del miércoles cuando indicativos de Seguridad Ciudadana establecieron un filtro de control de vehículos en el que dieron el alto a este vehículo, que llevaba a dos personas en la parte trasera, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Tras dar el alto al coche, los agentes observaron cómo uno de los pasajeros intentaba ocultar algo bajo el asiento del copiloto, por lo que procedieron a realizar el oportuno registro del vehículo, tras el que encontraron una bolsa de plástico con un kilo de ketamina.

A continuación, los agentes procedieron a realizar un cacheo de seguridad a ambos detenidos, momento en el que a uno de ellos se le encontró en el interior del bolsillo del pantalón una bolsa transparente que contenía casi cinco gramos de 'tusi'. Por estos hechos, ambos individuos fueron detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública y puestos a disposición judicial.