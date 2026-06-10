Detenidos tres hombres por asaltar pisos en los que se ejercía la prostitución en Madrid y Valladolid

Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres en la localidad madrileña de Parla, incluido un menor de edad, acusados de tres asaltos violentos a domicilios en los que se ejercía la prostitución en las ciudades de Madrid y Valladolid.

Las investigaciones comenzaron a finales de marzo, cuando los agentes tuvieron conocimiento de un robo con violencia ocurrido el día 26 en el interior de un domicilio en el distrito de Latina. Pocos días después, el 19 de abril, ocurrió otro similar en Ciudad Lineal, según ha informado la Policía en un comunicado.

Tiempo después, los agentes descubrieron que estos hechos coincidían con otros de similares características ocurridos en Valladolid a principios de marzo. Las pesquisas permitieron descubrir que en los tres casos había similitudes en el 'modus operandi' y las características de las víctimas.

Según los descubrimientos de la Policía Nacional, los autores actuaban de forma organizada, coordinada y siempre en domicilios donde se ejercía la prostitución. Accedían a los edificios durante la madrugada y cuando les abrían la puerta, irrumpían de forma violenta con armas blancas y de fuego.

Inicialmente inmovilizaban a las mujeres con bridas y las amenazaban con las armas mientras procedían a hacerse con dinero en efectivo, joyas y otros objetos de valor. Las pesquisas permitieron averiguar que había un mismo grupo organizado detrás de los tres incidentes.

OPERATIVO EN PARLA

Por todo ello, la Policía puso en marcha un operativo en la ciudad madrileña de Parla el pasado 26 de mayo donde practicaron la entrada y registro del domicilio de uno de los investigados. Al mismo tiempo, se estableció un dispositivo policial para dar con los otros dos implicados.

Como resultado de la operación fueron detenidos tres hombres, uno de ellos menor de edad, y se intervinieron 35 gramos de cocaína, diversas joyas, una báscula de precisión, además de ropa utilizada en la comisión de los delitos.

A los arrestados se les imputan delitos de robo con violencia, tenencia ilícita de armas, delito contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal. Los dos mayores de edad fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión; mientras que el menor fue puesto en manos de la Fiscalía de Menores.