Detenidos tres presuntos integrantes de bandas por una agresión en Alcalá

Coche policial - POLICÍA NACIONAL

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) - Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres presuntos miembros de bandas juveniles violentas, entre ellos un menor, por una agresión a un joven en el transcurso de una reyerta en Alcalá de Henares, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos se produjeron durante la madrugada del pasado 11 de abril en la plaza de San Diego de Alcalá de Henares cuando los jóvenes salían de un local.

Al parecer, varios vecinos grabaron la pelea y la colgaron en redes sociales, lo que llevó a la Policía Nacional a abrir una investigación. A su llegada, los agentes encontraron a un joven inconsciente en el suelo y sangrando.