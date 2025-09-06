Día Mundial de la Fisioterapia: cerca de 159.000 pacientes atendidos en 2024 en los centros de salud de la región

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los fisioterapeutas que forman parte del equipo multidisciplinar de Atención Primaria en la Comunidad de Madrid y realizan su trabajo a través de las Unidades de Fisioterapia atendieron a cerca de 159.000 personas en 2024.

Este lunes día 8 se conmemora el Día Mundial de la Fisioterapia en reconocimiento a la labor que realizan estos profesionales y poner en valor el gran número de actividades de concienciación sobre su papel tanto en la prevención como en la atención sanitaria.

Según datos del Gobierno regional, en un 77% de los casos se lograron los objetivos del tratamiento que se fijan en cada paciente (mejorar movilidad, reducir dolor, etc.) y en casi el 93% de los casos alcanzaron el objetivo clave de disminución del dolor.

Las patologías musculoesqueléticas y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) constituyen en la actualidad dos de sus áreas básicas en Atención Primaria. Asimismo, la Cartera de Servicios recoge también otras prestaciones, dirigidas a los mayores que presentan fragilidad funcional y a personas con dolor crónico.

EDUCACIÓN PARA LA SALUD

Además, los equipos de las Unidades de Fisioterapia realizan actividades en grupo de educación para la salud y colaboran con otros profesionales de sus centros en campañas que desarrollan en el ámbito comunitario dirigidas a la prevención y a mejorar la salud de la población.

En 2024, estos profesionales promovieron un total de 335 talleres dirigidos a los ciudadanos, de los que 224 de ellos estaban orientados a personas mayores para prevenir la fragilidad y las caídas.

En otro orden de cosas, estas unidades de atención específica están incluidas en una fórmula de gestión de la demanda de atención sanitaria en los centros de salud que facilita que el ciudadano sea citado de forma directa con algunos profesionales desde la Unidad de Atención al Usuario (UAU) ante determinadas patologías.

Los pacientes que acuden al centro para pedir cita y refieren un posible esguince de tobillo, dolor en el codo (epicondilalgia) o dolor en la planta del pie o en el talón al caminar (fascitis plantar) pueden ser citados por la UAU directamente con el fisioterapeuta de su centro de salud público, sin necesidad de derivación desde la consulta de Medicina de Familia.