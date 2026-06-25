Diana Salles lleva al Circo Price su transición en 'Delusional': "Necesitamos el Orgullo LGTBIQ+ ahora más que nunca"

La artista Diana Salles presenta en el Teatro Circo Price de Madrid 'Delusional I killed a man' - FRANZI SCHARDT

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La artista Diana Salles presenta este viernes y sábado en el Teatro Circo Price de Madrid 'Delusional I killed a man', un espectáculo autobiográfico en el que, a través de las artes circenses, el teatro físico, las disciplinas aéreas y la palabra, recorre su propio proceso de transición.

La pieza, dirigida por Firenza Guidi y creada junto a Quartier Libre Productions, llega a Madrid coincidiendo con el inicio de las celebraciones del Orgullo LGTBIQ+ en la capital. Para Salles, esta lectura no solo es bienvenida, sino necesaria. "Me encantaría que la obra se leyera dentro de ese marco. Necesitamos el Pride ahora más que nunca y actuar en el Teatro Circo Price durante estos días es un verdadero honor", ha señalado en una entrevista con Europa Press.

El título de la obra, 'Delusional - I killed a man' (Maté a un hombre), alude al duelo que, según explica la artista, acompañó su propio proceso de transformación. "Mi viaje provocó cierto luto, un proceso de duelo. De alguna manera, quien soy hoy es un renacimiento nacido de su muerte. Y como fue mi decisión dejarle ir, yo era quien cargaba con la responsabilidad de esa muerte", afirma.

Salles sitúa el origen de la creación en una "necesidad profunda" de contar, desde el escenario, algo que sentía que ya no podía permanecer en el ámbito privado. La idea comenzó a tomar forma en 2023, mientras trabajaba con Firenza Guidi en otra producción de NoFit State Circus en Gales. En ese contexto, recuerda que encontrar su lugar dentro de aquel espectáculo activó una urgencia íntima: "Se volvió imposible apagar mi verdadero yo y simplemente fundirme con un personaje".

De aquella conversación inicial con Guidi nació 'Delusional'. "Recuerdo decirle: hay algo que me está pasando y necesito que me escuches... soy una mujer trans y quiero transicionar'. 'Delusional' empezó ahí. Y creo que él murió ahí también, o al menos una parte de él", relata.

"TODOS ESTAMOS CAMBIANDO, ADAPTÁNDONOS, EVOLUCIONANDO"

Pese a partir de una experiencia personal, Salles defiende que el centro de la pieza no es únicamente su biografía, sino una vivencia compartida. "Para mí, 'Delusional' nos recuerda que estamos interconectados por nuestras experiencias. El autodescubrimiento, el viaje, la transición... en el fondo, es un proceso profundamente humano. Todos estamos cambiando, adaptándonos, evolucionando y transitando constantemente", sostiene.

La artista reconoce que existieron dudas durante el proceso creativo, especialmente cuando el proyecto empezó a tomar una dimensión profesional y se incorporó la primera productora. "Sentí que ya no había vuelta atrás. No podía permitirme preocuparme por lo que la gente pensaría de mí. Decidí tragarme esos miedos y dejar que todos pensaran, durante un tiempo, que quizá estaba verdadera y genuinamente delirando", explica.

La relación con el cuerpo atraviesa toda la propuesta. Salles, que combina en escena palabra, teatro físico y técnicas aéreas, asegura que no concibe cuerpo y lenguaje como elementos enfrentados, sino como "socios increíbles". "Soy una chica de teatro de corazón; ahí empecé mi carrera. En algún momento di un giro brusco y decidí atar nudos en telas y columpiarme desde techos. Pero no creo que mi cuerpo tomara el control de mi voz. Me dio más herramientas, una base más fuerte y más impulso", afirma.

Durante la creación de la pieza, su vínculo con el cuerpo también se transformó. La artista explica que trabajar en una disciplina tan exigente como el circo mientras atravesaba una transición fue "un desafío enorme". "Afronté cambios hormonales, cirugías, una cantidad increíble de disforia y una profunda sensación de pérdida", señala.

FIRENZA GUIDI, PIEZA CLAVE EN EL ESPECTÁCULO

Durante un tiempo, admite, le costaba ver lo que su cuerpo estaba aprendiendo porque estaba centrada en aquello que ya no podía hacer como antes. "Cuando dejé de llorar lo perdido y empecé a apreciar mi cuerpo por lo que es, comencé a recuperar mi fuerza. Me di cuenta de la verdadera belleza del proceso", añade.

La dirección de Firenza Guidi ha sido clave para convertir ese material íntimo en una pieza escénica. Según Salles, Guidi aportó, ante todo, "honestidad". "Me pedía que me mantuviera con los pies en la tierra, digna. Yo no estaba en ese escenario para dar pena, sino para estar de pie, orgullosa y fuerte", recuerda.

La artista destaca que, en un solo de circo contemporáneo que mezcla disciplinas tan distintas, la dirección requiere un conocimiento profundo de los lenguajes circenses. Pero en el caso de 'Delusional', añade, el reto iba más allá: traducir un proceso interno e intenso al escenario sin traicionar la experiencia ni perder de vista al público. "Firenza es, sin duda, la persona que más sabe y entiende lo que he atravesado, dentro y fuera del escenario", afirma.

"NO PODEMOS BORRAR DÉCADAS DE MARGINACIÓN DE LA NOCHE A LA MAÑANA"

Salles considera que hoy existe más espacio que en el pasado para artistas trans y LGTBIQ+ dentro de las artes escénicas, aunque advierte de que, a su juicio, no basta con la visibilidad si no se traduce en oportunidades reales. "No podemos borrar décadas de marginación de la noche a la mañana, especialmente cuando todavía hay políticos trabajando activamente contra las iniciativas que crean espacios seguros para nosotros", denuncia.

En su opinión, el "tokenismo" sigue siendo una realidad. Por ello, defiende que la inclusión debe extenderse más allá del escenario y alcanzar también los equipos creativos, técnicos, administrativos y de dirección. "Tenemos que asegurarnos de que la inclusión se produzca fuera de escena", reclama.

Sobre los discursos de odio contra la comunidad LGTBIQ+, Salles se muestra tajante. "Tengo miedo. Como mujer trans, como activista, como humana, como artista y como ciudadana: creo que va mucho más allá de estar simplemente en aumento. Lo que estamos viviendo ahora mismo es alarmante", afirma.

La intérprete asegura sentirse preocupada por posibles retrocesos en derechos y sostiene que actualmente existe un clima cada vez más hostil para el colectivo. "Ojalá nuestras voces y nuestras historias sigan siendo contadas. Sería una tragedia repetir la historia que nuestros hermanos y hermanas lucharon tanto en superar".