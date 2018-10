Díaz Ayuso asegura que Casado "nunca" estará imputado por su máster y que todo responde a "intereses espurios"

Publicado 25/07/2018 13:55:36 CET

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este miércoles que el presidente del PP, Pablo Casado, "nunca" estará imputado por el caso de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y que toda la polémica responde a unos "intereses espurios" a los que no van a responder.

"No puede estar imputado porque no ha hecho absolutamente nada", ha señalado en una entrevista con Europa Press, donde ha considerado que la polémica del máster "es interesada" y no van a "entrar porque no va a resultar nada". "Nunca va a estar imputado en este asunto y no vamos a ayudar a quienes tienen intereses espurios a alimentarlos para su beneficio", ha dicho.

Según la también vicesecretaria de Comunicación, "no hay absolutamente nada que ver en este caso". "Ya lo ha dicho en mil ocasiones y lo dejó zanjado en su momento", ha indicado, recordando que Casado dijo que no se iba a presentar a ser presidente del PP si supiera que tiene "algo que ocultar o algo negativo en el currículum".

Díaz Ayuso ha asegurado en este sentido que Casado "tiene una trayectoria política intachable". "Esto es absurdo y si esto es lo que tienen contra él... Es un político honesto, humilde, que ha trabajado siempre por el PP con las manos blancas, limpias, es un ejemplo de trabajo y superación", ha añadido.

Así, ha lamentado que "se intenta menoscabar su carrera" y "no solo no lo van a conseguir sino que el resultado del Congreso demuestra que esto no es creíble y no tiene recorrido". Ha concluido subrayando que Casado "ha demostrado sus trabajos, que el sistema de convalidaciones es correcto" y que "no hay nada". "Es alimentar algo para que alguien se beneficie", ha zanjado.