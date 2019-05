Díaz Ayuso cree que la salida de Garrido demuestra que Ciudadanos estaba "carente de equipo"

Publicado 08/05/2019 13:01:01 CET

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que la salida del expresidente regional Ángel Garrido a Ciudadanos demuestra que este partido estaba "carente de equipo".

"Demuestra que Ciudadanos no tenía cantera, que Ciudadanos va de seguidilla al PP", ha lanzado en declaraciones a los periodistas, al ser preguntada por la continua presencia de Garrido en actos con el candidato de la formación 'naranja', Ignacio Aguado. A su parecer, esta falta de equipo les ha llevado a tener que hacer "un ejercicio de transfuguismo".

Díaz Ayuso ha incidido en que no condena ni critica que "una persona opte por irse a un partido o al otro" pero considera que no se puede "faltar a la promesa dada a los votantes". Así, ha remarcado que ella es una persona "honrada y sincera", que cumple con sus "compromisos". "Me he presentado a una lista por el PP, en esa lista me quedo hasta el final", ha sostenido.

Según ha manifestado, su preocupación es "la persona" y por ello no anda "con juegos entre partidos", engañando "a nadie", arrogándose "escaños" que no tiene ni arrogándose "pactos" que todavía no sabe si va a poder hacer ni de qué manera.