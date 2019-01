Díaz Ayuso dice que si hubiera habido primarias en Madrid ella y Almeida habrían "dado el paso" y hubieran "ganado"

Publicado 14/01/2019 11:10:34 CET

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Madrid y candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este lunes que si en su partido hubiera habido primarias tanto ella como el portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital y candidato al mismo, José Luis Martínez-Almeida, hubieran "dado el paso" y hubieran "ganado".

Y es que, en una entrevista concedida a 'Antena 3', recogida por Europa Press, ha destacado que sus nombramientos han tenido "gran acogida" y que han recibido un "inmenso cariño" con mensajes por todas partes.

Díaz Ayuso ha hecho hincapié en que en su formación "hay muchísima cantera y, como es lógico, la decisión se tiene que tomar de una manera muy medida". Pero, según ha apuntado, los suyos son nombres que el presidente del PP, Pablo Casado, "siempre tuvo" en mente.

La candidata 'popular' ha hecho hincapié en que ella no es "nueva" sino que tiene experiencia y que además de ser periodista ha dado en política lo mejor de sí misma, que es lo que la avala. "Vamos a demostrar que no solo se ha equivocado sino que vamos a trabajar en plena sintonía en la Comunidad y en el Ayuntamiento, cosa que no ha ocurrido recientemente. Se lo vamos a demostrar a todos los madrileños", ha apuntado.

ERROR DEL VIDEO DE SÁNCHEZ

Por otra parte, al ser preguntada por el polémico vídeo, difundido por el PP, en el que se deseaba la muerte al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado que le parece "un error y un horror".

Pero, ha expuesto que si se equivoca lo dice y no le importa, y se echa "en las espaldas cualquier error" porque para eso está ahí, pero en Nacional es la encargada de los medios no en la parte digital. "No es mi responsabilidad pero asumo el error, pedí disculpas por toda la casa", ha remarcado.