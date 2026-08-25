Diez heridos en el primer encierro de las fiestas de 'Sanse', que ha contado con 1.800 corredores

Primer encierro de las fiestas de 'Sanse'. - AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer encierro de las Fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios San Sebastián de los Reyes ha dejado un balance de diez heridos, la mayoría por caídas, y ha contado con una participación de 1.800 corredores.

Los toros de la ganadería Hermanos Tardeu han recorrido los 820 metros de la manga en dos minutos y ocho segundos, hasta entrar en los toriles de la plaza 'La Tercera', según ha detallado el Consistorio en un comunicado.

La manada ha corrido en un minuto y cuarenta segundos en la calle, en una carrera limpia y muy rápida a su paso por el casco histórico.

El responsable de Protección Civil, Pedro Martínez, ha señalado que han sido diez los heridos, la mayoría por caídas, uno de ellos con traumatismo craneoencefálico, atendido y valorado en el hospital de campaña.

Por su parte, el concejal de Festejos y Seguridad, Carlos Bolarín, ha calificado el estreno del ciclo como "un encierro muy limpio y rápido", con corredores muy experimentados y emoción hasta el final, con un vallado abarrotado y unos 4.500 asistentes siguiendo la carrera desde las gradas y talanqueras.

El segundo encierro de las fiestas del municipio de 'Sanse' tendrá lugar esta noche, a las 22 horas, con los astados de la ganadería Hermanos García Jiménez.