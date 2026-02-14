La Dirección General de Carreteras de la Comunidad atiende incidencias por viento en 48 tramos de carreteras

Bomberos trabajan por asegurar la seguridad de la M-14 mientras a un continúa cortada por la inundación, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

La Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid ha gestionado este sábado las incidencias provocadas por el viento en la red viaria regional en 48 tramos de carretera.

Según informa la Comunidad de Madrid, cuatro tramos han requerido corte total, mientras que uno permanece activo. El resto de incidencias ya han sido solucionadas.

En total, 28 carreteras y 26 municipios se han visto afectados. Destacan la M-607 (9 incidencias), la M-600 (4), la M-608 y M-505 (3 cada una), y la M-545 y M-541 (2 cada una).

En el operativo han trabajado 105 efectivos, han realizado 73 salidas del personal de Conservación. Además, se han efectuado 25 salidas para actuaciones de alcance menor, principalmente limpieza de calzada, arcenes y retirada de elementos.

Las incidencias más frecuentes han sido caídas de ramas y árboles, junto con casos singulares como chapas de gasolinera en calzada, una farola en paso de peatones, postes telefónicos caídos y señalización de obra desplazada. Los equipos continúan monitorizando la situación para garantizar la seguridad vial.