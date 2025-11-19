El director de la Policía Municipal tiene "las mismas funciones" que antes de su baja y el PSOE vuelve a pedir su cese

MM abandona la comisión de Seguridad por considerar que David Pérez coarta su libertad y él les exige "menos broncas" - EUROPA PRESS

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de la Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez, tiene "las mismas funciones" que antes de la baja médica, firmada el pasado 6 de mayo, ha confirmado la delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, a una pregunta del PSOE en la comisión del ramo, formación política que ha pedido de nuevo el cese.

El socialista Enrique Rico ha preguntado por el director, ya reincorporado tras la baja después de que el coche policial en el que circulaba se viera implicado en el atropello de una menor el día del apagón, y lo ha hecho para acusar al equipo de Gobierno de "estar empeñados en lesionar el prestigio" del Cuerpo, por ejemplo, "con constantes dudas en los procesos de las oposiciones, sobre las bases de la convocatoria, dudas sobre los tribunales de las oposiciones, dudas sobre posibles tratos de favor a familiares, allegados o alumnos de una determinada academia, dudas sobre posible tráfico de preguntas".

Rico ha aseverado que el atropello ha estado marcado por una gestión en la que ha brillado "la opacidad, la falta de transparencia y el incumplimiento de normativas porque no se hizo el obligatorio control de alcoholemia" al conductor, por ejemplo. "Piensan que el Ayuntamiento es su cortijo", ha espetado al PP, tras cargar contra su "soberbia, imposición, impunidad y tratos de favor".

El PSOE ha vuelto a pedir el cese del director porque, independientemente de su capacidad, que no ponen en duda, "está inhabilitado políticamente para seguir dirigiendo la Policía Municipal", una exigencia de responsabilidad que ha ampliado a la también vicealcaldesa "por su inacción y por mirar para otro lado".

"IRRESPETUOSO CON LAS REGLAS DEL JUEGO DEMOCRÁTICO"

El coordinador general de Seguridad y Emergencias, Jesús Gil, ha enumerado las funciones de la Dirección General de Policía, desde organizar el Cuerpo a ejercitar la facultad disciplinaria entre los agentes.

"Y si quiere defender el prestigio de la Policía Municipal, no sabe cuánto queremos nosotros defender ese prestigio y cuánto lo estamos haciendo con hechos, no con palabras", ha contestado a Rico, para recordarle que, con respecto al atropello, "no hay ninguna denuncia al respecto, no está judicializado". Sí lo está el caso de las oposiciones, ha indicado.

En todo caso, al coordinador le parece "deplorable e irrespetuosa la actitud que están adoptando con respecto a un cargo de este área de Gobierno absolutamente irrespetuoso con las reglas tanto del juego democrático como de la Administración". "Si no hay ninguna materia para abrir un expediente disciplinario no se abre un expediente disciplinario y en ese punto estamos", ha acallado las críticas de la izquierda.

Para acabar ha añadido que son "absolutamente respetuosos con las actuaciones y con las decisiones que toman" los jueces "pero también con la presunción de inocencia".