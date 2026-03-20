Disparan a un joven de 23 años en Tetuán y la Policía busca al autor tras darse a la fuga

Archivo - Imagen de archivo de la Policía Nacional - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un joven de unos 23 años ha resultado herido de gravedad este viernes tras recibir un disparo en el hombro izquierdo en plena calle del distrito madrileño de Tetuán por otra persona que se ha dado a la fuga y está siendo buscada por la Policía Nacional.

Los hechos se han producido en torno 15.20 horas de este viernes a la altura del número 11 de la calle Almansa, cuando la Policía Nacional ha sido requerida por una persona que alertaba haber escuchado un disparo de arma de fuego, según fuentes policiales.

Hasta la zona se han trasladado agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana, así como del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de Tetuán, que actualmente están batiendo la zona en búsqueda del presunto autor, que podría haber huido del lugar en una bicicleta o moto.

La víctima presentaba una herida por arma de fuego en el hombro izquierdo y ha sido atendido por efectivos sanitarios del Samur-Protección Civil, siendo trasladado al hospital en estado grave pero estable, según informa Emergencias Madrid.