Los divorcios aumentaron un 1,1% en el segundo trimestre del año en Madrid

Publicado 10/10/2018 10:28:33 CET

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de demandas de disolución matrimonial, separaciones y divorcios tramitadas en los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid aumentaron un 1,1 por ciento en el segundo trimestre del año en Madrid, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En este segundo trimestre han mostrado incrementos interanuales todas las formas de disolución. Las demandas de divorcio consensuado (2.234) ascendieron un 3,3 por ciento y las 1.582 demandas de divorcio no consensuado suponen un 4 por ciento más que el año anterior.

Por su parte, las 122 de separación consensuada, representan un 14 por ciento más; y las 50 de separación no consensuada un 11,1 por ciento más que las presentadas en el segundo trimestre de 2017.

En los juzgados de Madrid no se registró durante este periodo ninguna demanda de nulidad, mientras que en el segundo trimestre de 2017 se presentaron cuatro.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del trimestre con la población a 1 de enero de 2018 vemos que el mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se ha dado en Canarias, 7,7 seguida de la Comunitat Valenciana, 7,5; Cataluña, 7, La Rioja, 6,9, Andalucía e Illes Balears 6,8 y Murcia 6,7.

Todas superan la media nacional de 6,5. Por el contrario, las más bajas, se han dado en Castilla León 4,8; Aragón 5.2 y País Vasco 5.3. Madrid, con 6,1, se sitúa cerca de la media del conjunto del Estado.

Todas las demandas de modificación de medidas, tanto matrimoniales como no matrimoniales, especialmente las consensuadas, presentadas en los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid han mostrado incrementos interanuales respecto al mismo período del año 2017.

Las demandas de modificación de medidas consensuadas (327) se han incrementado un 13,9 por ciento y las demandas de modificación de medidas no consensuadas (1.226) han tenido un ligero descenso del 0,2 por ciento respecto al segundo trimestre de 2017.

Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales tanto consensuadas como no consensuadas han tenido incrementos interanuales.

Las 590 demandas de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas tramitadas en Madrid suponen un incremento del 9,7 por ciento y las 1.053 demandas de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales no consensuadas se incrementan un 4,2 por ciento, respecto al segundo trimestre del 2017.