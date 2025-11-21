DJ Nano protagoniza un concierto sorpresa en el Intercambiador de Moncloa para celebrar los 40 años del CRTM

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

DJ Nano ha protagonizado la tarde de este viernes un concierto sorpresa en el interior del Intercambiador de Moncloa para celebrar los 40 años del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).

Los usuarios de Metro y autobuses urbanos e interurbanos que la tarde de este viernes caminaban por este punto neurálgico de la movilidad en la región se han visto sorprendidos por esta actuación gratuita del que es uno de los máximos referentes de la música electrónica española.

Para hacerlo posible, se ha habilitado un espacio adaptado para garantizar la comodidad y seguridad de los asistentes, respetando los itinerarios accesibles y la operativa habitual del intercambiador.

Desde las 19.00 horas, el DJ madrileño, que vivió su infancia a escasos 200 metros de esta infraestructura, ha ofrecido una sesión con los temas más representativos de su repertorio, consolidando el vínculo entre la música y la movilidad.

Rodeado de las dársenas de los autobuses interurbanos, DJ Nano ha hecho vibrar a los usuarios con su versatilidad, mezclando géneros como house, techno y trance, mostrando una vez más su conexión con el público.

Con más de dos décadas de trayectoria, DJ Nano ha llenado recintos emblemáticos y festivales internacionales con su estilo único, que combina sonidos electrónicos y ritmos urbanos. Madrileño de nacimiento, ha convertido la capital en el epicentro de sus proyectos musicales.

Este es el primero de los cuatro conciertos gratuitos en los intercambiadores de transporte de la capital que organizará el CRTM para celebrar su 40 años de vida. A él le seguirán próximamente los protagonizados por Rock A LA PAR (con Dani Summers), Rafa Sánchez (La Unión) y OBK.

La elección del Intercambiador de Moncloa para arrancar esta iniciativa coincide con los 30 años de esta infraestructura en un guiño a su papel histórico en la movilidad madrileña. Por este punto neurálgico que conecta varias líneas de metro y autobuses interurbanos hacia municipios del oeste de la región transitan una media de 300.000 usuarios diarios.

El CRTM ha organizado estos conciertos para "compartir con los ciudadanos" sus cuatro décadas de vida al ser ellos los "auténticos protagonistas y destinatarios de su labor" como servicio público.

40 AÑOS DEL CONSORCIO EN CIFRAS

En sus cuatro décadas de vida, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha alcanzado un récord histórico de viajeros, con más de 1.722 millones de usuarios, lo que supone un incremento del 84% respecto a los 935 registrados en 1986.

El medio más utilizado por los ciudadanos ha sido el Metro, que superó los 715 millones de viajes el año pasado, seguido por la EMT, con 476. En tercer lugar, se sitúan los autobuses interurbanos y urbanos, que alcanzaron su máximo en la serie histórica con más de 307 millones de viajeros; Metro Ligero, con 18,9 millones de usuarios, y el TFM, con 8,4.

Además, la red de vehículos interurbanos recorre 22.400 kilómetros al año y transporta diariamente a más de un millón de personas. El 100% de la flota, compuesta por más de 4.000 autocares, es totalmente accesible.

Actualmente, más del 92% de los viajes se realizan con el Abono Transporte personal o la tarjeta Multi. Solo el 3% hace uso de los billetes sencillos, lo que supone aproximadamente 180.000 accesos cada día laborable.