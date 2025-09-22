La doctora Olga Rodríguez González, nueva directora médica del Hospital Vithas Madrid La Milagrosa

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa ha incorporado a la doctora Olga Rodríguez González como nueva directora médica del centro.

Con este nombramiento, el hospital "refuerza su liderazgo sanitario, reafirmando su compromiso con la mejora continua, la excelencia clínica, la transformación estratégica de sus procesos médicos y la innovación en la gestión sanitaria", han destacado desde Vithas en un comunicado.

Tras más de una década liderando la dirección médica en hospitales de referencia en Madrid, tanto en el ámbito público como en el privado, la doctora Rodríguez aporta a Vithas Madrid La Milagrosa "su amplia experiencia en gestión de estructuras hospitalarias complejas y coordinación de equipos médicos".

Licenciada en Medicina y especialista en Cirugía Torácica, Olga Rodríguez también ha llevado a cabo programas de alta dirección en instituciones sanitarias y de coaching. Además, ha completado en la Universidad de Harvard los programas Improving Global Health e Improving Your Business Through a Culture of Health.

A su vez, cuenta con "una importante trayectoria" docente como profesora de la Universidad Complutense, de la Organización Médica del Colegio de Médicos de Madrid y de la Universidad Europea, "lo que le permite aportar un valor diferencial a un hospital universitario como Vithas Madrid La Milagrosa", han destacado.

Inciden en que en su nuevo rol como directora médica del Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa, la doctora Rodríguez impulsará "nuevos retos asistenciales, potenciará los programas ya consolidados en el hospital y apostará por una atención sanitaria excelente y cercana, con el objetivo de mejorar la salud y el bienestar de las personas2.

"Asumo esta responsabilidad con ilusión y con el compromiso de garantizar un modelo asistencial basado en la calidad, la innovación y la sostenibilidad, ofreciendo al ciudadano los mejores cuidados a través de especialistas altamente cualificados y comprometidos", ha declarado la doctora Olga Rodríguez González.

Por su parte, Isaac Millán, gerente del Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa, ha considerado que "la incorporación de la doctora Rodríguez representa un avance significativo en la estrategia por seguir manteniendo al hospital como un referente sanitario en el corazón de Madrid".

"Estamos encantados con la incorporación de Olga a nuestro equipo y tenemos la certeza de que su experiencia y liderazgo contribuirán a seguir reforzando el papel de nuestro hospital en la sanidad madrileña", ha añadido.

El centro, tras más de 80 años cuidando de la salud de la población, afronta esta nueva etapa asistencial con el compromiso de proporcionar "una atención de calidad, segura y personalizada para todos sus pacientes".