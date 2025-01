Un documental recuerda la figura de Gregorio Ordóñez en el 30 aniversario de su asesinato por parte de ETA

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha recordado este martes en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, la figura de Gregorio Ordóñez en el 30 aniversario de su asesinato a manos de la banda terrorista ETA con la presentación de un documental.

Se trata de la producción audiovisual 'Esta es una historia real', que recorre la vida de Ordóñez hasta que dos terroristas le dispararon y asesinaron en San Sebastián el 23 de enero de 1995.

En la presentación han participado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín; el expresidente del Gobierno José María Aznar; el presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfonso Bullón de Mendoza; la directora del Observatorio CEU Víctimas del Terrorismo, María San Gil; la viuda de Ordóñez, Ana Iríbar, y el autor de la cinta, Iñaki Arteta.

García Martín ha recordado frente a los más de casi 400 asistentes que a Gregorio Ordóñez y a quienes murieron y padecieron a manos de la banda terrorista ETA se les debe "la libertad" y "estar a la altura en un momento en que el sacrificio de estos héroes corre el riesgo de haber sido en vano".

Por su parte, el expresidente Aznar ha expresado que recordar Gregorio Ordóñez va más allá de una conmemoración simbólica. "Honrar hoy la memoria de Gregorio será comprometerse con una tarea inconclusa: deslegitimar las coartadas póstumas de ETA y atajar la impunidad histórica a que aspiran sus legatarios", ha señalado.

Por otra parte, ha aprovechado su intervención para criticar que treinta años después Bildu pacte con el Gobierno la Ley de Memoria Democrática, una formación "que todavía no ha condenado ni uno de los 853 asesinatos de ETA".

"No amnistiábamos ni indultábamos por la puerta de atrás a criminales contumaces, les perseguíamos. No mercadeábamos con las condenas, garantizábamos su cumplimiento. No nos prestamos nunca a la comedia del deslinde entre pistoleros y marionetas parlamentarias para luego negociar con ventrílocos disfrazados de políticos", ha asegurado.

Aznar ha defendido que se propusieron en su gobierno la "derrota integral del terrorismo" y ha cargado contra una formación que es "la marca sucesora de Batasuna y que todavía presenta "listas manchadas de sangre".

El reportaje, que ya está disponible en la plataforma de televisión digital playmad, cuenta, entre otros, con los testimonios de su viuda, su hijo Javier Ordóñez, el expresidente Aznar y el exdirector de El Diario Vasco, José Gabriel Mujika, y está coproducido por el Gobierno regional y la Fundación Universitaria San Pablo-CEU.

La Comunidad de Madrid ha concedido desde 2018 un total de 80 millones de euros en ayudas a más de 2.000 damnificados. A ello se suman otros 10 millones previstos en los Presupuestos Generales de 2025.