Reparte casi 10 millones en siete premios del Sorteo, entre ellos 'El Gordo'

"Es la primera vez que cerramos al público para estar los menos posibles aquí dentro", señalan los empleados

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Administración 67 de Loterías, 'Doña Manolita', situada en la calle Carmen número 22 ha repartido siete grandes premios del Sorteo Extraordinario de Navidad entre ellos 'El Gordo', un tercer premio, dos cuartos y tres quintos.

Desde primera hora de la mañana, a los cinco minutos de comenzar el sorteo, el puesto de venta ha sido vivido un ambiente festivo por haber repartido un quinto premio, el 86.986, dotado con 60.000 euros a la serie.

Por su parte, la gerente encargada de 'Doña Manolita', Concha Corona, ha señalado que este ha sido un año "difícil' en el que se han tenido que adaptar a una fuerte bajada de la venta presencial en la ventanilla, pero que la distribución por Internet "ha aumentado muchísimo". Concha ha querido dedicar el 'Gordo' a una compañera fallecida por la pandemia.

Así, a lo largo de la mañana se han ido aglomerando en las inmediaciones de la administración los viandantes de la zona céntrica de Madrid y los empleados han ido festejando la sucesión de premios que se iban anunciando en el sorteo. Y es que tal ha sido el éxito de venta que los encargados del puesto no son conocedores por el momento de la cantidad de dinero que se ha repartido con sus décimos.

Tal ha sido la aglomeración que en un punto de la mañana una patrulla de la Policía local se ha acercado a la zona y desde el coche han pedido por favor que se respetase la distancia de seguridad, a lo que los presentes han obedecido durante unos instantes ya que rápidamente se anunciaba un segundo premio que, entre las dudas de los presentes, finalmente no cayó en 'Doña Manolita'.

Sí lo hizo en una administración cercana, la 150 situada en la calle Arenal. Allí las empleadas del local han celebrado haber entregado no solo este número, el 06.095, si no también un quinto premio, aunque no han descorchado champán ni se ha generado una gran aglomeración "por respeto al año tan duro que se ha vivido".

NINGÚN GANADOR HA ACUDIDO A RECOGER SU PREMIO

El sorteo de hoy ha sido "el punto final a una campaña muy atípica" ha señalado el empleado de 'Doña Manolita' Bosco Castillejo, que además ha indicado que una muestra de este año "extraño" es que no haya habido ningún ganador que se haya acercado al establecimiento a recoger su premio.

"Es la primera vez que cerramos al público para estar los menos posibles aquí dentro. Yo creo que no se va a acercar nadie y es normal, aunque sí que han llamado para agradecer", ha declarado a Castillejo a Europa Press.

Finalmente y de cara al Sorteo Extraordinario del Niño, que se celebrará el próximo 6 de enero, tanto Corona como Castillejo han afirmado que deben seguir trabajando y esperar que finalmente los premios lleguen.

"Ojalá toque, aunque al año que viene le pido salud. Mi deseo es que acabemos con el virus", ha zanjado la gerente de la Administración 67 de Loterías 'Doña Manolita'.