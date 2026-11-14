Dos conductores heridos, uno de ellos grave, por una colisión en la M-204 a la altura de Tielmes

Archivo - Camión de Bomberos de la Comunidad de Madrid junto a una ambulancia del Summa 112 en un accidente de tráfico - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas este sábado, una de ellas en estado grave, por la colisión de dos vehículos en un accidente de tráfico que ha tenido lugar en la M-204, a la altura del municipio de Tielmes.

La llamada a Emergencias 112 Comunidad de Madrid se ha producido cerca de las 13.45 horas por la colisión de estos turismos en el kilómetro 5 de la carretera. Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han rescatado a una mujer de 60 años del interior de uno de ellos, que ha sido estabilizada y evacuada en helicóptero por el Summa 112 al Hospital 12 de octubre con pronóstico grave con múltiples fracturas.

En el otro vehículo, los servicios de emergencias de Summa 112 han atendido a un hombre de 51 años, trasladado en estado leve al Hospital de Arganda por contusiones. La Guardia Civil investiga lo sucedido.