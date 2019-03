Las dos familias relacionadas con el crimen de El Pozo en Madrid dejarán el barrio

Actualizado 28/03/2019 12:36:22 CET

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las dos familias del clan de 'Los Visita' relacionadas con el crimen de El Pozo del Tío Raimundo dejarán en breve este barrio madrileño, ha anunciado el patriarca gitano de la zona, quien ha pedido a los vecinos que terminen los carteles y las pintadas amenazantes.

En una entrevista a Telemadrid, el patriarca, conocido como 'Rafael' ha explicado que las dos familias implicadas en la pelea que acabó con la vida de un vecino el día 17 de marzo se marcharán después de que el supuesto autor material de los hechos, José Campos, alias 'El Chule', se entregara ayer en comisaría.

Sobre él pesaba una orden de busca y captura cursada por la Policía Nacional y se esperaba su inminente detención por ser el presunto autor de la muerte de Francisco D.C., quien murió de una puñalada en el cuello cuando bajó de su casa a defender a sus sobrinos en el transcurso de una pelea por un perro, discusión en la que estarían implicadas las dos familias que se irán de la zona.

"Son días dolorosos, pero al final lo que ellos querían lo han conseguido, se ha entregado. Ahora lo importante es que haya paz. Hay gente que va escribiendo por el suelo y paredes cosas que nos mientan a todos los gitanos, con vocablos muy feos para los demás gitanos. Que esa mujer que está escribiendo, que se esté quietecita, que haga el favor de meterse en su casa y que no provoque a los demás gitanos de El Pozo, que no tenemos ninguna culpa ninguna", ha manifestado.

'Rafael' ha señalado que las dos viviendas situadas cerca de la plaza del Tío Raimundo, tendrán que verderlas y "a ver quién tendrá que pagar ahora los destrozos que han hecho en esas casas". "Se venderán y se marcharán, pero con las demás familias que no tienen nada que ver, que los dejan vivir tranquilos. Que no se metan con nadie y que dejen vivir a la gente", ha pedido a los vecinos.

El patriarca gitano ha afirmado también que bajará en persona a dar el pésame a la familia del fallecido y que no lo ha hecho antes por recomendación de compañeros para no calentar los ánimos. "El hijo me conoce de El Pozo y mi trabajo es ese, de mediador para todos, para unos y para otros", ha añadido.

'Rafael' ha reconocido que algo tuvo que ver en la entrega de 'El Chule'. "Yo dije que cuando la cosa esté tranquila y hay una posibilidad de que se entregue y así lo hizo cuando vimos que la cosa estaba tranquila. En esos momentos no se podía porque no estaría aquí pero queríamos que hubiera tranquilidad. Ya dije que él que lo haga, que lo pague; pero ahora que dejen a la familia tranquila y que no pongan más carteles ni escriban más pro el suelo. Es lo único que pido al barrio", ha concluido.