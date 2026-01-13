Los dos grandes arcos de Usera comenzarán a instalarse la próxima semana pero no llegarán para el Año Nuevo Chino

Archivo - Pasacalles multicultural en el barrio de Usera con motivo de la celebración del Año Nuevo Chino - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Los dos arcos de Usera comenzarán a instalarse la próxima semana pero no llegarán para el Año Nuevo Chino porque su montaje se prolongará durante al menos seis meses, ha concretado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que ha visitado el trazado de 1,5 kilómetros que conecta la plaza del Hidrógeno, el corazón del distrito, con Madrid Río sumando 9.200 metros cuadrados ganados para el peatón.

Los ha recorrido parcialmente con la concejala del distrito, Sonia Cea, descubriendo algunos de los guiños a la cultura china, como inscripciones en los pavimentos con proverbios chinos (en ambos idiomas) o baldosas con la forma de dragones y carpas.

Los dos grandes arcos --de diez metros de altura-- son parte de un proyecto acordado con la comunidad china, ha explicado Almeida, que ha detallado que los trabajos "se van a iniciar de forma inmediata, la próxima semana, con una duración de seis meses".

"No llegamos desgraciadamente a este Año Nuevo Chino pero en el siguiente lo celebraremos con total seguridad con los arcos ya establecidos", se ha comprometido el alcalde.