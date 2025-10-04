Dos heridos tras ser apuñalados con un arma blanca en Getafe, uno de ellos grave

Un supervisor del Summa 112 y agentes de la Policía Municial de Getafe y de la Policía Nacional tras un apuñalamiento a dos hombres en Getafe. - 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han resultado heridos en la tarde de sábado en una agresión con arma blanca en la avenida Arcas del Agua de Getafe, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El Summa 112 ha atendido a uno de los heridos, un varón de 34 años con dos heridas incisas en el cuello, que ha sido estabilizado y trasladado grave al Hospital 12 de Octubre. El otro herido se ha marchado por sus propios medios al Hospital de Getafe con dos heridas en la espalda.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo sucedido.