Dos hombres intoxicados leves por inhalación de humo tras un incendio en un restaurante de Coslada

Bomberos de la Comunidad de Madrid en un incendio declarado en la cocina de un restaurante de Coslada - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 43 años y otro de 67 han sufrido una intoxicación leve por inhalación de humo tras un incendio ocurrido en la tarde de este lunes en la campana extractora de la cocina de un restaurante de la localidad madrileña de Coslada, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Los hechos se han producido sobre las 16.30 horas en un establecimiento situado en el número 5 de la avenida San Pablo. Hasta el lugar de los hechos se han trasladado efectivos sanitarios, la Policía Local y seis dotaciones del Cuerpo de Bomberos, que han extinguido las llamas.

Fruto del incendio, el restaurante se había llenado de humo y había afectado a varios pisos de plantas superiores. De hecho, estos vecinos han tenido que ser temporalmente desalojados de sus viviendas y más tarde han podido regresar una vez se ha comprobado que no había concentración de monóxido de carbono.

Ambos hombres atendidos por el Summa 112 se encontraban en el interior del restaurante y han sido derivados al Hospital de San Fernando de Henares. La Policía Local de Coslada, por su parte, se ha hecho cargo de las investigaciones en torno a lo sucedido.