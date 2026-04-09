Dos incidencias dificultan la hora punta en la red de Cercanías de Madrid con C-2, C-5, C-7 y C-8 afectadas

Archivo - Tren de la red de Cercanías Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La red de Cercanías de Madrid ha registrado dos incidencias en la hora punta de este jueves que han afectado a las líneas C-2, C-5, C-7 y C-8, con retrasos en la frecuencia de paso habitual de los trenes.

Una avería técnica entre Vallecas Industrial y Vicálvaro con el inicio del servicio ha provocado incidencias en la líneas C-2 (Guadalajara-Charmartín), C-7 (Guadalajara-Cercedilla), y C-8 (Guadalajara-Cercedilla) durante varias horas, según ha informado a Europa Press un portavoz de Adif.

En concreto, la incidencia ha afectado a la regulación de la circulación y ha quedado solucionada sobre las 08.50 horas. Durante ese tiempo, una veintena de trenes se han visto afectados, con retrasos medios de unos 20 minutos.

Igualmente, desde las 07.13 horas otra incidencia ha afectado a la línea C-5 de Cercanías (Móstoles-El Soto-Humanes). En este caso, los trenes se han visto afectados por la presencia de un cable colgando de la catenaria entre Humanes y Fuenlabrada.

Debido a ello, la circulación por una de las vías se ha visto afectada entre Fuenlabrada y Humanes, lo que ha provocado retrasos medios de entre 15 y 20 minutos en el paso habitual de convoys, según han apuntado desde el gestor ferroviario.

En este caso, personal de Adif se ha personado en el lugar para tratar de solucionar este incidencia lo antes posible y recuperar la frecuencia habitual de los trenes.