Dos individuos atracan una joyería de Guindalera tras amenazar, amordazar y encerrar a una empleada

Archivo - Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional busca a dos individuos que atracaron este jueves una joyería situada en el barrio de Guindalera de la capital después de acceder al establecimiento aprovechando la entrada de una de las empleadas y amenazarla para apoderarse de dinero en efectivo y joyas, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron ayer sobre las 10.15 horas en una joyería de la avenida de Bruselas, cuando la trabajadora se disponía a acceder a su puesto de trabajo, según ha adelantado el diario 'El Mundo'.

En ese momento, dos varones se acercaron por detrás y aprovecharon que la empleada estaba abriendo la puerta para introducirse en el establecimiento.

Una vez dentro, los asaltantes amenazaron a la trabajadora para obligarla a abrir la caja, de donde se apoderaron de dinero en efectivo, además de hacerse con diversas joyas.

Posteriormente, los dos individuos amordazaron a la empleada y la dejaron encerrada en el interior de la joyería antes de darse a la fuga con las llaves del establecimiento. Por el momento, se desconoce la dirección que tomaron.

Fue otra empleada la que dio la voz de alarma y avisó a la Policía. A su llegada, los agentes localizaron a la trabajadora y comprobaron lo ocurrido.

La Policía ha abierto una investigación para tratar de identificar y localizar a los autores del atraco. Los investigadores cuentan además con las imágenes de las cámaras de seguridad de la joyería, que podrían aportar información sobre los asaltantes y la huida.