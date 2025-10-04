Dos jóvenes heridos en un accidente de moto en la M-539 a la altura de Robledo de Chavela

Dos jóvenes heridos en un accidente de moto en Robledo de Chavela son trasladados en helicóptero. - SUMMA 112

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos jóvenes han resultado heridos este sábado un accidente de moto en la carretera M-539, a la altura del kilómetro 2 en el término municipal de Robledo de Chavela, y han tenido que ser trasladados en helicóptero al hospital tras salirse de la vía la moto en la que viajaban.

La joven, de 22 años, ha sido hospitalizada en el 12 de Octubre con un trauma abdominal. Por otro lado, el hombre, de 25 años, ha sido ingresado en el Hospital Universitario Puerta de Hierro con traumatismos "potencialmente graves", según ha informado el 112 de la Comunidad de Madrid

El accidente se ha producido después de que la moto se haya salido de la vía y haya impactado con el guardarraíl. Debido al impacto, los dos ocupantes han salido despedidos del vehículo.

Los sanitarios del Summa 112 han estabilizado a las víctimas antes de trasladarlos en dos helicópteros. Por su parte, la Guardia Civil ha colaborado cortando el tráfico en la zona para el aterrizaje y despegue de los dos helicópteros y permitir así el trabajo del equipo médico.