El Dos de Mayo se celebrará sin parada militar y la entrega de Grandes Cruces volverá a la Real Casa de Correos

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso durante la entrega de las Grandes Cruces de la Orden del Dos de Mayo, en la Puerta del Sol de Madrid, a 2 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Óscar Ortiz - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Dos de Mayo, día de la Comunidad de Madrid, volverá a celebrarse sin parada militar por la "decisión sectaria" del Gobierno de la nación y la entrega de las Grandes Cruces volverá a la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia autonómica, tras salir el año pasado a la Puerta del Sol.

"La entrega de las Grandes Cruces de la Orden del Dos de mayo a los galardonados será en el interior de la Real Casa de Correos, pero ya les anticipo que habrá sorpresas y que habrá, lógicamente, otro tipo de actos y de eventos que nos permitirán, también en el exterior, poder celebrar con los madrileños", ha afirmado el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín.

Después de que el año pasado desde el Gobierno regional ya lamentaran que se cancelara la tradicional parada militar y el desfile aéreo de la Patrulla Águila, que organizaba el Ministerio de Defensa frente a la Real Casa de Correos, el consejero ha confirmado que este año tampoco tendrá lugar.

"Es una decisión sectaria del Gobierno de Pedro Sánchez y en este caso de la ministra de Defensa (Margarita Robles) que lamentamos, pero no lo lamentamos por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, lo lamentamos por el propio Ejército y por el propio pueblo de Madrid", ha señalado.

Sobre las invitaciones y después de que el año pasado no hubiera representación gubernamental estatal, el consejero ha señalado que se mantiene una relación institucional con la Delegación, pero tienen enfrente a un delegado, Francisco Martín, que es representante "del sanchismo".

"Mientras que no haya un auténtico delegado del Gobierno y no un delegado del sanchismo, pues lógicamente no podremos invitar al delegado", ha afirmado.

Por otro lado, y después de que el PSOE de Madrid haya confirmado que volverá a celebrar por segundo año su propia fiesta del Dos de Mayo, García Martín se ha referido a la misma como "una fiesta de cumpleaños".

Frente a ello, ha subrayado que la Real Casa de Correos volverá a acoger, como cada 2 de mayo, un acto con todos los madrileños con actividades en el exterior para "que participen cuantos más madrileños mejor".