Dos muertos en febrero en accidentes de tráfico en las carreteras estatales de la Comunidad, uno menos que en 2025

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos personas perdieron la vida en el mes de febrero en accidentes de tráfico registrados en las carreteras estatales de la Comunidad de Madrid, una persona menos que en el segundo mes del año de 2025, según ha dado a conocer este lunes la Dirección General de Tráfico (DGT).

Febrero cerró con 59 muertos en 58 siniestros mortales ocurridos en las carreteras españolas, lo que supone 9 víctimas mortales menos que en el mismo mes del año anterior.

Unas cifras que se registran en un contexto en el que la movilidad de este mes ha aumentado un 1,77% con respecto a febrero de 2025, registrándose 32,7 millones de movimientos de largo recorrido durante el mes de febrero. Se trata del segundo mes de febrero con el registro más bajo, solo superado por 2021, siendo este un año anómalo.

Por tipo de vía, han descendido los fallecidos en autopistas y autovías (11 fallecidos menos que en el mismo mes del año anterior), mientras que han aumentado los fallecidos en carreteras convencionales (2 personas más). En febrero han perdido la vida trece personas en vías de alta capacidad y 46 en el resto.

Respecto al medio de desplazamiento, Tráfico ha destacado el aumento de los fallecidos del colectivo de usuarios vulnerables de la vía con siete más que en febrero de 2025 hasta un total de 34. Dentro de ellos, se hallan 14 peatones fallecidos, con cinco más que en el mismo mes del año anterior.

En este sentido, la DGT ha detallado que, del total, ocho estaban caminando por la calzada y uno era un trabajador y once fallecieron en siniestros sucedidos en horas con luz natural. En febrero también fallecido 18 motoristas (+2) y dos ciclistas (+1).

Asimismo, en febrero han dependido los fallecidos en turismo (-10), en furgoneta (-3) y en camión de hasta 3.500 kilogramos.

En función del tipo de siniestro, destaca especialmente el descenso de los fallecidos por salidas de vía, con nueve personas menos que en febrero de 2025; la colisión lateral y frontolateral, con tres menos; la colisión trasera y múltiple, con una menos; y el vuelvo, también con una menos. En cambio, ha aumentado la colisión frontal (+3) y el atropello a peatón (+4).

En relación con el uso de los sistemas de seguridad, siete de los fallecidos no hacían uso del correspondiente accesorio de seguridad en el momento del siniestro: cinco conductores de turismo, y uno de camión no llevaban puesto el cinturón de seguridad y un ciclista no llevaba casco.

Por comunidades autónomas, Cataluña es la comunidad que mayor número de fallecidos registra este mes de febrero con nueve (-2), seguida de Andalucía con siete (-8); Castilla-La Mancha (0) y Comunidad Valenciana (-6) con seis cada una; Galicia con cinco (+1); Aragón (+2), Castilla y León (+4) y Canarias (0) con cuatro cada una; Baleares (+2), Murcia (+2)y Navarra (+1), con tres cada una; Madrid con dos fallecidos (-1); Asturias (+1), Cantabria (+1) y Extremadura (-1), con una víctima mortal cada una. Durante este mes no se ha registrado ningún fallecido ni en el País Vasco, ni en La Rioja, ni en Ceuta, ni en Melilla.

Por tramos de edad, han crecido los fallecidos de más de 45 años (7 fallecidos más que en febrero de 2025), mientras que han bajado los fallecidos de entre 15 y 34 años, con 15 fallecidos menos que en el mismo mes del año anterior. El día con más víctimas mortales fue el viernes 20, con siete fallecidos. Por el contrario, durante el mes de febrero se registraron dos días con 0 fallecidos: el miércoles 11 y el lunes 23.

SINIESTRALIDAD DEL FIN DE SEMANA

En lo que respecta a este último fin de semana, desde las 15 horas del viernes 27 de febrero y hasta la medianoche del domingo 1 de marzo, han fallecido en vías interurbanas diez personas en ocho siniestros mortales. Este fin de semana han fallecido seis usuarios vulnerables: tres motoristas, dos peatones y un ciclista.

Por tipología de la vía, siete víctimas mortales lo fueron en siniestros ocurridos en carreteras convencionales y tres en vías de alta capacidad. Entre los siniestros mortales hubo cinco colisiones y dos atropellos.

Los siniestros han tenido lugar en Elche de la Sierra (Albacete), Huércal- Overa y Níjar (Almería), Guitiriz (Lugo), Madrid (Madrid), Ardales (Málaga), Arona (Santa Cruz de Tenerife) y Castro-Urdiales (Cantabria). En lo que va de año han fallecido en las carreteras 129 personas, 27 menos que en el mismo periodo del pasado año.