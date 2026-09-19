Dos trasladados al hospital tras volcar su vehículo en la A-1

Archivo - Ambulancia de Samur-PC - EMERGENCIAS MADRID - Archivo

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han sido trasladados al hospital este sábado de madrugada tras volvar su vehículo en el que viajaban en la vía de servicio de la A-1 sentido entrada de Madrid.

El accidente ha tenido lugar a las 2.45 horas y a la llegada de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han rescatado al copiloto del turismo porque el conductor ya había salido por sus propios medios, ha informado Emergencias Madrid.

Samur-PC estabiliza a ambos pacientes que tienen unos 50 años y los trasladan al Hospital de La Paz y al Clínico por mecanismo lesional, aunque no presentaban lesiones aparentes.

Policía Municipal de Madrid ha escoltado a las ambulancias hasta los hospitales, Guardia Civil ha realizado el atestado y Bomberos del Ayuntamiento han asegurado el vehículo y lo han preparado para su retirada de la vía.