Ecologistas celebra que la ley europea de Restauración de la Naturaleza siga adelante y la ve "muy aplicable" en Madrid

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha celebrado que el pleno de la Eurocámara rechazara la semana pasada el veto del PP a la Ley de Restauración de la Naturaleza y consideran que la normativa, una vez se apruebe, sería "muy aplicable" en la Comunidad de Madrid.

El rechazo a la ley no ha salido adelante por un ajustado voto de 324 eurodiputados en contra del rechazo, 312 a favor y 12 abstenciones. Tras la votación inicial, que suponía el primer escollo para el texto y que ha cosechado una gran ovación entre los partidarios de la legislación, los eurodiputados han votado las centenares de enmiendas que han perfilado un texto final aprobado por 336 votos a favor, 300 en contra y 13 abstenciones, una posición que ahora les permitirá iniciar negociaciones con los Veintisiete.

La propuesta pretende ayudar a recuperar los hábitats europeos, el 80% de los cuales se encuentran en mal estado y fija, para lograrlo, objetivos y obligaciones específicos jurídicamente vinculantes, con medidas de recuperación que cubran al menos el 20% de las zonas terrestres y marinas de la Unión Europea (UE) para 2030, y todos los ecosistemas que necesiten restauración para 2050.

Las organizaciones Amigos de la Tierra, ClientEarth, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oceana, SEO/BirdLife y WWF han celebrado también que el Parlamento haya aprobado su posición a favor de la ley, un paso que ven "de vital importancia" para la supervivencia de los ecosistemas de la UE, aunque han lamentado que esta no haya sido "más ambiciosa".

LA ESTACIÓN DE NAVACERRADA

Una de estos colectivos con más presencia en la Comunidad de Madrid, Ecologistas en Acción, ha valorado que esta ley, aunque no llega hasta donde les gustaría, es un paso adelante y consolida normativa dispersa en otras directivas y normas. "Lo que supone la Ley de Restauración de la Naturaleza es reconocer la necesidad de recuperar aquellas zonas, parajes y ecosistemas degradados, especialmente por la actividad humana, y darle la relevancia que tiene", ha indicado una de las portavoces de Ecologistas en Madrid, María Ángeles Nieto.

Y aunque todavía están a la espera de conocer el texto definitivo, saben que la nueva ley europea establece fechas de cumplimiento a medio plazo, como 2050, como "un horizonte de recuperación de paisajes forestales, fluviales o de montaña". "Lo más novedoso es precisamente ese horizonte que fuerce a los Estados a actuar. Y así tirar por tierra las falacias de los detractores de esta ley de que nos van a llevar a la ruina. Al contrario, un mejor medio ambiente es sinónimo de una mejor salud y economía", ha esgrimido.

Nieto ha explicado a Europa Press que, "aún con tibieza", se están llevando a cabo proyectos de restauración de cauces fluviales o de montaña. Y ha puesto como ejemplo el que tuvo lugar ya hace 25 años en la región madrileña, que fue la renaturalización de las pistas de esquí de Cotos, que hoy en día forma parte del Parque Nacional del Guadarrama.

"Aquellas pistas dejaron una zona destrozada y llena de chatarra. La entonces Consejería de Medio Ambiente expropió los terrenos y aprobó su restauración. Hoy ese enclave está dentro del gran parque nacional, que es una zona de gran valor y atracción para madrileños y visitantes. Y gracias a ello hay un montón de actividades económicas y turísticas en la zona, que dejan más dinero que cuando se dedicaba al esquí", ha aseverado.

Los ecologistas lamentan que hoy en día la Comunidad, gobernada como entonces por el PP, se oponga a una operación de restauración natural con la actual estación de Navacerrada, "que está en una situación precaria y obsoleta" y que el actual Gobierno de España quiere que cierre.

"No tiene mucho sentido mantener una estación de esquí que cada vez abre menos días al año porque ya no hay nieve. Se podría recuperar y dejar como Cotos, que mantiene el esquí de fondo y de travesía, es decir, los deportes que no requieren infraestructuras. Y el resultado es que el resto del año la zona de Cotos está siempre llena y a Navacerrada en verano no va nadie porque es un erial", ha argumentado.

LA LAGUNA DE CHAPAPOTE DE ARGANDA Y OTROS ENCLAVES

Mari Ángeles Nieto también se ha referido a la conocida laguna de chapapote de Arganda, una laguna llena de aceite residual en la que la Comunidad de Madrid inició un proceso para descontaminarla y eliminar su alquitrán. "Pero el proyecto no va bien y no se está finalizando satisfactoriamente este trabajo", se queja.

La portavoz ecologista también se ha referido, entre otros enclaves donde sería necesario aplicar la ley europea de Restauración de la Naturaleza, al río Tajuña y sus márgenes, "que están en estado precario y donde es necesario ampliar el espacio de ribera, ocupado por explotaciones agrarias y lleno de pequeñas presas y acequias en desuso que acortan la vida del río".

"Si mejorasen los cauces, esa función de riego para los Valles madrileños se haría con mejor calidad de agua sin molestar a la reproducción piscícola, que está cortada actualmente por esos pequeños diques, que no tienen función porque se realizaron para antiguos molinos que ya no existen, o con cauces de riego que no se utilicen", ha detallado.

Por último, Nieto defiende, en declaraciones a Europa Press, la ley europea porque "no tienen sentido insistir en políticas" de desforestación, arboricidas o de ataque al medio ambiente porque entiende que con ellas "se empeora el cambio climático".

"Cuando mejor tengamos nuestro entorno natural, sea urbano y natural, mejor viviremos todos. No es una lucha entre agricultura y medio ambiente, sino de colaboración. Cuanto menos contaminado esté el suelo, mejor crecerá la ganadería y la agricultura. Cuando tenemos un entorno bien cuidado, con calidad paisajística, habrá más turismo. Si tenemos un lugar contaminado la gente solo va a ese municipio a tirar más residuos. Defender la naturaleza es económicamente un atractivo", ha concluido.