El edificio de Peironcely 10 que fotografió Robert Capa en la Guerra Civil será un centro de experimentación cultural

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha en 2028 el nuevo Centro de Experimentación Cultural Robert Capa, un espacio de dinamización sociocultural dirigido a jóvenes de hasta 18 años, que estará ubicado en el edificio de la calle Peironcely, número 10.

El inmueble en el que se implantará el nuevo recurso fue inmortalizado por el fotógrafo Robert Capa en 1936, durante la Guerra Civil, en una instantánea donde los principales protagonistas son un grupo de niños. Precisamente, el nuevo centro irá dirigido a niños y jóvenes en riesgo de exclusión social. La Fundación José María de Llanos, que trabaja en la formación y educación de jóvenes en el barrio de Entrevías (Puente de Vallecas), será la responsable de la programación del nuevo recurso, de la mano del Área de Cultura, Turismo y Deporte, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Los programas que se desarrollarán en este nuevo centro incluirán varias líneas de trabajo. En primer lugar, estarán las artes plásticas, con talleres de pintura y modelado, y las artes escénicas, para la práctica de teatro y danza.

Por otro lado, se organizarán actividades en torno a las artes musicales, con clases de composición, interpretación y producción. La literatura ocupará otra de las líneas programáticas, con cursos de creación de novela, poesía, ensayo, guion cinematográfico y textos teatrales. Además, se creará un entorno de exposición abierta e interdisciplinar, donde desarrollar acciones culturales en pequeño formato para interactuar con 'la obra' o con los artistas.

El inmueble conservará, asimismo, una de las viviendas con el objetivo de contextualizar el edificio y su importancia dentro de la historia de la ciudad y de la obra de Robert Capa y Gerda Taro. De este modo, todo aquel que desee visitar el inmueble podrá conocer el valor del edificio como testigo directo de la Guerra Civil en Madrid.

RECUPERACIÓN DEL INMUEBLE

Actualmente, el Ayuntamiento de Madrid está redactando el proyecto de recuperación del inmueble. La inversión total para la rehabilitación del edificio será de 1.050.000 euros, financiados por el Plan de desarrollo de los distritos del sur y del este de Madrid (SURES), impulsado y coordinado desde el Área de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias. La previsión incluye una distribución por anualidades de 17.000 euros en 2025; 75.000 euros, en 2026; 400.000 euros, en 2027, y 558.000 euros, en 2028.

Este espacio contará con más de 400 metros cuadrados destinados a acercar la cultura a los jóvenes. El proyecto busca cubrir así una necesidad del barrio de Entrevías, puesto que en la actualidad existen centros culturales en la zona, pero la participación en ellos es prioritariamente de personas adultas.

"Para el Área de Cultura, Turismo y Deporte es un orgullo poder contar con un proyecto tan innovador que contribuye a descentralizar la cultura y fomentar la creación entre los jóvenes de Entrevías", ha afirmado la delegada Marta Rivera de la Cruz. "Estamos convencidos de que en poco tiempo este centro dará buena muestra del talento que hay en este barrio madrileño y de la importancia de impulsarlo y estimularlo", ha señalado.

Por su parte, el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha destacado que este proyecto "favorecerá la integración de jóvenes en riesgo de exclusión social, ya que les proporcionará nuevas oportunidades de formación". Así, el delegado ha señalado que la cultura y el arte "son también herramientas de aprendizaje y cohesión social" y ha trasladado que este nuevo espacio "contribuirá al crecimiento personal y artístico de los jóvenes vallecanos".