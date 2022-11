Ediles del Ayuntamiento debaten sobre el numeroso cierre de tiendas y comercios en Madrid y proponen diferentes medidas

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Concejales del Ayuntamiento de Madrid han debatido sobre el numeroso cierre de tiendas y comercios que sufre la ciudad desde la llegada de la pandemia del Covid-19 y proponen diferentes ayudas y modelos de ciudad para apoyar al comercio tradicional y de proximidad.

Así lo indicaron en la tertulia municipal de anoche en 'Canal 33', recogida por Europa Press, que estuvo centrada en el cierre silencioso de muchos pequeños y medianos negocios en la capital durante la pandemia, unas cifras que se sitúan entre el 20 y el 30 por ciento del total. Para reflejarlo, en el plató se colgaron fotografías de comercios de distintos distritos de Madrid que han cerrado en estos años.

El primero en intervenir en el debate fue el edil del PP y presidente de las Juntas de Distrito de Centro y Salamanca, José Fernández, quien considera "fundamental" para la capital el mantenimiento del comercio de proximidad y tiendas de barrio.

"Si desaparece el comercio, desaparece el carácter residencial del barrio. Hay que ayudarles con el IBI, con las tasas de basuras, con una mejor recogida, facilitarles ferias y que puedan salir a la calle como hacemos con la iniciativa 'Los Sábados del Rastro'. Y para ello nos tenemos que sentar a negociar todos los grupos políticos para ayudar a ese comercio de barrio", planteó.

Fernández también defendió un modelo favorecedor de la actividad comercial con peatonalizaciones de algunas calles, como se hizo en Arenal o Fuencarral, y que va a continuar, entre otras vías, en el entorno del colegio Palacio Valdés y nuevo centro de salud de la calle Gobernadores. Es un modelo que no hemos comprado a nadie, sino que lo tenemos desde Alberto Ruiz-Gallardón, que fue un gran alcalde", ha destacado.

MÁS MADRID, CONTRA LA 'HIPERCENTRALIZACIÓN'

Por su parte, el concejal de Más Madrid y exdelegado de Economía Jorge García Castaño ha señalado que el futuro del comercio matritense tiene más que ver con el modelo de ciudad que con las subvenciones y ha criticado la apuesta del Ayuntamiento por el turismo de lujo porque "deja el beneficio en un kilómetro cuadrado y crea poquísimo empleo".

"Lo gordo está en el conjunto de la ciudad, que ha tenido ejes comerciales muy potentes, sobre todo en los antiguos municipios. Y creo que ahora hay una hipercentralización que han ido deteriorando el comercio en muchos casos", ha señalado.

Por eso, el edil ha apostado por sociedades policéntricas, con barrios "que sean mucho más amables para caminar, que pueda haber terrazas, etc.". "Vamos a ciudades de 15 minutos, con las que vamos a tener una movilidad más cercana y un comercio de más proximidad, reduciendo las necesidades de desplazamiento. Si hay grandes avenidas y con densidades de población mínima no va a haber comercios", ha manifestado.

Y como ejemplo ha puesto al Cañaveral, "donde habrá pronto 20.000 personas y no hay ningún equipamiento público, ni llega la línea 2 de Madrid". "En Las Tablas, Montecarmelo o Sanchinarro no hay oferta educativa y tienen que ir todas las mañanas a otras zonas. Y luego hay planeamientos urbanísticos del tamaño de la ciudad de Barcelona cuando han sido incapaces de llevar equipamientos a donde hay tanta gente hoy. Es descacharrante, una broma. La gente paga sus pisos y no llegan los equipamientos en 15 años", ha criticado García Castaño.

RECUPERA MADRID, POTENCIAR LAS PEATONALIZACIONES

Por su parte, el que fuera delegado de Urbanismo en la pasada legislatura y ahora concejal de Recupera Madrid, José Manuel Calvo, ha defendido que se potencie, sin estar en contra de los centros comerciales, los pequeños establecimientos con subvenciones y también con peatonalizaciones porque con ellas "aumenta su valor comercial porque se dispara el número de potenciales clientes".

"Cuando ampliamos las aceras al doble en la Gran Vía se multiplicó por tres el tránsito de peatones. Por ejemplo, en la calle Laguna de Carabanchel con la semipeatonalización que han hecho, de pronto esa calle todavía tiene un mayor interés comercial. Actuaciones como esa hay que desarrollar en toda la ciudad. Y en los nuevos desarrollados, que hay mucho recorrido para potenciar el pequeño comercio", ha indicado.

El modelo de Calvo, que asegura que quedó plasmado en la modificación del Plan general de Urbanismo, pasa por "acompasar la construcción de viviendas con los servicios y equipamientos porque si no nos encontramos con vecinos de Cañaveral, a los que prometieron Metro y no llegará en muchos años". "Yo firmé el primer convenio para desarrollar un instituto en Las Tablas 18 años después de llegar el primer vivienda", ha apuntado.

VOX: "UN MODELO DE CIUDAD CONTRA EL FANATISMO CLIMÁTICO"

Por último, la edil madrileña de Vox, Arantxa Cabello, ha recordado que ella peleó personalmente por que se incorporara el plan Relanza y una línea de avales para ayudar al comercio madrileño. "Me da profunda tristeza que todas las políticas destinadas al pequeño comercio no vayan a ningún sitio pese al ahogo que tienen esas con el incremento de costes de suministros, seguros sociales, productos, etcétera", ha señalado.

Respecto a la peatonalización que plantean el resto de participantes en la Tertulia municipal de Canal 33, Cabello asegura que esta medida puede beneficiar a algunas zonas pero a otras no. "Yo creo en un modelo de ciudad que la que puedan llegar en coche pequeño comerciantes de otras ciudades. Creemos en la racionalización, el apoyo real, para que el dinero les llegue a ellos y no se quede por aquí. Porque ahora todo va a destinado a las grandes empresas que les queda toda la cuota de mercado", ha esgrimido.

La concejala de Vox se ha posicionado a favor de un modelo de ciudad "fuera del fanatismo climático, un modelo racional en el que no se machaquen siempre a los mismos, que siempre van contra los pobres que no tienen capacidad económica". "Estoy de acuerdo en que se proveen los servicios y equipamientos en los barrios", ha apostillado.