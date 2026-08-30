Eduardo Guerrero lleva en septiembre su nueva mirada sobre el flamenco al Teatro Fígaro con 'Códigos'

Del jueves 3 al domingo 6 de septiembre, Eduardo Guerrero estrena para toda España 'Códigos' en el Teatro Fígaro de Madrid - EDUARDO GUERRERO

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El bailaor y coreógrafo Eduardo Guerrero llevará del 3 al 6 de septiembre al Teatro Fígaro de la capital 'Códigos', un espectáculo en el que aborda la identidad y el lenguaje del flamenco y plantea un diálogo entre tradición y nuevas formas de expresión del arte jondo.

"'Códigos' es más que un espectáculo flamenco, es una reflexión sobre la identidad y su lenguaje, la capacidad para renacer sin perder nuestra memoria", explica Guerrero, que sitúa la pieza en un proceso de búsqueda en el que "tradición y futuro dejan de ser opuestos, para hablar un mismo idioma".

De este modo, el montaje propone que baile, cante y guitarra dialoguen "en libertad" para cuestionar los códigos heredados del flamenco y explorar otras formas de expresión.

Dirigido y coreografiado por el artista gaditano, el espectáculo cuenta con Manu Soto al cante y Pino Losada a la guitarra, además de música original de este último. El vestuario es de Paloma de Alba y el calzado, de Begoña Cervera.

La propuesta continúa así la línea iniciada con 'Pulso libre', estrenada en 2025, y profundiza en una concepción más íntima e introspectiva del baile, explica la dirección del espectáculo en un comunicado.

UNA PROPUESTA MÁS ÍNTIMA

'Códigos', llega a Madrid después de su presentación el pasado mes de junio en el Théâtre Paris-Villette, supone una evolución respecto a 'El manto y su ojo', la última gran producción de Guerrero, estrenada en enero en Teatros del Canal.

En esta ocasión, el bailaor reduce el planteamiento escénico para centrar la propuesta en el diálogo entre los tres elementos fundamentales del espectáculo: baile, cante y guitarra.

La búsqueda de Guerrero parte de una trayectoria marcada por la combinación de tradición flamenca e influencias procedentes del kabuki japonés y la danza butoh. Su preparación física, vinculada al entrenamiento y la nutrición del deporte de alta competición, forma también parte de un lenguaje escénico caracterizado por la exigencia física y la expresividad.

Esta línea de trabajo ya estuvo presente en 'Pulso libre', estreno de la I Bienal de Flamenco de Madrid, donde Guerrero planteó el escenario como un espacio de enfrentamiento consigo mismo. "No busco el aplauso, busco sobrevivirme", afirmó entonces el artista al definir una propuesta centrada en el cuerpo y en la búsqueda de lo esencial.

Las funciones de 'Códigos' en el Teatro Fígaro serán a las 20 horas, salvo la del domingo 6 de septiembre, prevista a las 18 horas.