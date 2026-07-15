Ejecutado el desahucio de una familia con tres menores, uno con síndrome de Down, en El Ruedo de Moratalaz

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MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dulce, madre de cinco hijos, tres de ellos menores y uno con síndrome de Down, han sido desahuciados este miércoles de la vivienda en Moratalaz donde residía, propiedad de la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid.

Dulce y su hermano Herminio llevaban residiendo cinco años en una vivienda en El Ruedo, en el distrito de Moratalaz, a orillas de la M-30, en la que habían entrado sin título tras varios intentos fallidos de conseguir una vivienda pública.

En su caso, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas pidió suspender el desahucio hasta lograr una solución habitacional para evitar "daños irreparables" a sus tres hijos menores, el más pequeño con síndrome de Down.

Esta petición no ha evitado que este miércoles, en el segundo integro de desahucio, se haya ejecutado el lanzamiento y la familia haya tenido que abandonar la vivienda. Tampoco lo hecho la presencia en el lugar de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que ha acudido cuando se estaba ejecutando el desahucio, según han indicado a Europa Press fuentes del Sindicato de Inquilinas de Moratalaz.

El día del primer intento de desahucio, el 3 de julio, muchos de sus vecinos bajaron a apoyarles y se consiguió aplazar el lanzamiento, han explicado a Europa Press fuentes del Sindicato de Inquilinas de Moratalaz. Tras ello, el pasado jueves, recibieron una carta con la nueva fecha, este miércoles.

Fuentes municipales han explicado a Europa Press que los Servicios Sociales ofrecieron a la familia un programa de alojamiento alternativo, pero lo rechazaron, como también hicieron con la oferta del Samur Social.

Según han explicado desde el Sindicato de Inquilinas, cuando Dulce estaba embarazado de su último hijo, desde el Ayuntamiento se le indicó que "no podía concederle la vivienda debido a que ya no cumplía con la capacidad suficiente para albergar a la familia".

Por su lado, según el sindicato, la AVS no ha proporcionado ningún tipo de alternativa habitacional "de calidad" para una familia como la de Dulce. "Lo máximo que se ofreció, por parte de los servicios sociales, fue una habitación para Dulce y todos sus hijos en una casa compartida o un albergue, ambos de carácter temporal y poco adecuados para una familia entera y para las necesidades del menor", han indicado.

El lanzamiento se ha ejecutado por parte de la autoridad judicial. Desde el Ayuntamiento han indicado a Europa Press que el Samur Social también ha puesto a su disposición un recurso de alojamiento temporal en el marco de la emergencia social, que también han rechazado. Según les han trasladado, cuentan con alternativa familiar.

En declaraciones a los medios tras la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha indicado que los servicios municipales del Ayuntamiento "ya están trabajando" con la familia de Dulce para poderle ofrecer una solución habitacional.

El también portavoz del Gobierno regional ha subrayado que la Comunidad "siempre es muy sensible" a este tipo de situaciones pero se trata de una resolución judicial, de obligado cumplimiento por tanto. "Además, se trata de una vivienda social que está destinada a personas en situación de vulnerabilidad que ya están esperando a través de una lista correspondiente para acceder a esa vivienda", ha añadido.

Asimismo, García Martín ha defendido la actuación coordinada de Comunidad y Ayuntamiento frente a una ministra Sira Rego a la que "le ha faltado tiempo en ir para hacerse la foto" y su política "adolescente" sin "aportar absolutamente nada".

"La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento han estado trabajando haciendo política de adultos, no política adolescente que es la que hace esta ministra que no aporta absolutamente nada ni va a aportar absolutamente a nadie, que nada espere de esta ministra nadie porque desde luego la solución la va a ofrecer el propio Ayuntamiento y la ha ofrecido la propia Comunidad", ha zanjado.