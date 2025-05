Elena Gual lleva una reflexión sobre el silencio, la intimidad y el cuerpo al Arma Gallery en 'Is Anybody at Home?'

La muestra estará en este espacio de la capital del 21 de mayo al 4 de junio

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La pintora figurativa Elena Gual propone una reflexión sobre el silencio, la intimidad y el cuerpo en 'Is Anybody at Home?', una exposición que reúne una veintena de obras hechas con espátula en la Galería de Arte Internacional, Arma Gallery. El título recupera la pregunta lanzada por Laurie Anderson en su célebre obra 'O Superman' (1981): "Is anybody home?".

Así lo ha compartido este espacio en un comunicado, en el que ha destacado que la muestra, que se presentó con gran éxito en Sketch London bajo el título 'Silent Game', se instalará del 21 de mayo al 4 de junio en la capital con una nueva reconfiguración adaptada al Arma Gallery. "Mantiene su núcleo conceptual intacto: una invitación a detenerse y habitar el silencio", ha explicado la directora de la Galería, Arena Martínez.

"A través de esta exposición con Elena Gual, una artista en pleno crecimiento internacional, Arma Gallery reafirma su compromiso con un comisariado valiente y sensible, centrada en el pensamiento contemporáneo y en la creación de diálogos globales desde Madrid. 'Is Anybody at Home?' no es sólo una exposición, sino una declaración de intenciones; seguir apostando por un arte que interpela, que conmueve, que traspasa fronteras", ha asegurado la directora.

Por su parte, Gual ha trasladado que su obra construye dentro de la muestra un "refugio" desde una poética visual profundamente material, "donde los labios, aislados, suspendidos sobre el lienzo, se convierten en símbolos de lo no dicho".

En este sentido, la directora del Arma Gallery ha destacado las texturas que utiliza Gual, trabajadas con espátula y que remiten a la piel y a su "densidad emocional". "Una superficie que protege, conecta, pero también se esconde", ha subrayado la directora.

"(Los labios) no hablan, no seducen, no explican. Simplemente están. Su presencia muda y contenida convoca al espectador a un acto de introspección", ha concluido la artista.