Los embalses de Canal de Isabel II empiezan el mes de junio al 84% de su capacidad máxima

Archivo - Vista del embalse y presa del Atazar, a 26 de mayo de 2025, en El Atazar, Madrid (España).
Archivo - Vista del embalse y presa del Atazar, a 26 de mayo de 2025, en El Atazar, Madrid (España). - Gabri Solera - Europa Press - Archivo
Europa Press Madrid
Publicado: lunes, 1 junio 2026 17:03
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MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los trece embalses con los que Canal de Isabel II abastece a la Comunidad de Madrid han iniciado el mes de junio al 83,9% de su capacidad máxima, ha informado el organismo en un comunicado.

Con 791,8 hectómetros cúbicos almacenados, las reservas se encuentran 2 puntos porcentuales por encima de la media histórica para estas fechas (81,9 %).

En mayo, las precipitaciones han sido un 8,1% superiores a la media histórica (64,5 l/m2 frente a 59,7 l/m2). Sin embargo, las aportaciones han sido de 42,9 hm3, un 47,8 % inferiores a la media del mes (82,1 hm).

Esta diferencia se explica por la irregularidad de las lluvias durante el mes de mayo tras un abril muy seco: cerca del 60% de las aportaciones se concentraron en la primera quincena de mayo, mientras que la segunda quincena, más cálida y sin continuidad de precipitaciones, redujo la generación de escorrentía.

No obstante, en el conjunto del año hidrológico, las aportaciones se sitúan un 3,4% por encima de la media (708,8 hm3 frente a 685,3 hm3).

Las altas temperaturas también han influido en el consumo de agua en la Comunidad de Madrid.

En mayo, la demanda fue un 9,9% superior a la del mismo mes de 2025, alcanzando los 46,3 hm3 frente a los 42,1 hm3 del año pasado. En el acumulado del año, el consumo se sitúa en 196,9 hm3, lo que representa un incremento del 8,6% respecto al mismo periodo de 2025.

Con los datos actuales, la situación hidrológica en la región es buena y el abastecimiento está garantizado. Aun así, Canal de Isabel II insiste en la importancia de hacer un uso responsable del recurso independientemente de la época del año.

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