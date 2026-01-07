Emilio Delgado deja su acta de concejal de Más Madrid en Móstoles y se centrará en la Asamblea

Archivo - El portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea Emilio Delgado - JESÚS HELLÍN - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea Emilio Delgado ha renunciado a su acta como concejal en Móstoles, municipio donde concurrió como cabeza de lista de la formación regionalista y en el que era portavoz.

Lo ha anunciado el partido en un comunicado en el que ha informado de que Delgado ha entregado el acta para "dedicarse al trabajo en la Asamblea" y que le sucederá al frente del Grupo Municipal Jesús Arrabé.

"Esta decisión, adoptada a título personal, para centrarse en su papel en la Asamblea de Madrid, ha sido comunicada oficialmente al Grupo Municipal y será puesta en conocimiento de la Corporación municipal para poner en marcha los procedimientos administrativos correspondientes", ha indicado Más Madrid Móstoles, quien ha expresado además "el respeto a la decisión" y ha "agradecido el trabajo, dedicación y compromiso".

Emilio Delgado en octubre del año pasado afirmaba que le gustaría y que era "una opción" que barajaba optar a encabezar Más Madrid, un puesto que se da por hecho que querrá reeditar la ministra de Sanidad, Mónica García, quien fue cabeza de cartel de la formación en 2023 a las elecciones autonómicas.

Varios cargos de la formación, entre ellos la propia García, han reivindicado en varias ocasiones a Delgado como uno de sus grandes valores, especialmente en términos comunicativos. La ministra añadía que no perderían "un minuto" en hablar sobre la vida interna del partido, sino que se centrarían este 2026 en "trabajar en el día a día, barrio a barrio y pueblo a pueblo".