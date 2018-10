Una emocionada Rosalía presenta 'El mal querer' ante 11.000 fans en Madrid

Publicado 31/10/2018 22:42:59 CET

Rosalía ha llenado de flamenco el corazón de Madrid este miércoles 31 de octubre en un concierto único y gratuito presentado por Red Bull Music donde, ante 11.000 personas, la catalana ha interpretado íntegro su último y esperado disco, 'El Mal Querer', que saldrá a la venta el próximo 2 de noviembre.

Ya lo avanzaban sus vídeos. Su puesta en escena es arte salido de la España más profunda y flamenca. A pesar de dar comienzo media hora más tarde de lo previsto, cuando Rosalía salió al escenario al público no pareció importarle ni el frío ni la espera. Además, aquellos que no pudieron obtener su entrada, han podido seguir el concierto en directo desde cualquier lugar del mundo gracias al streaming que ha retransmitido Red Bull TV y a través del canal de YouTube de la compañía.

'Maldición' abrió con una puesta en escena perfectamente coreografiada. Rosalía apareció vestida de rojo rodeada de doce bailarinas y el público enmudeció con su nuevo repertorio. Llegó 'De madrugá' y el público continuaba embelesado con la parte más flamenca de la catalana, que en esta ocasión sorprendió con unas estrofas a capella que no dejaban paso ni a los aplausos, que sólo llegaron cuando Rosalía terminó de cantar.

"Madrid buenas noches. No sabéis la ilusión que me hace estar esta noche con vosotros y veros en esta plaza. Pasando frío con nosotros. Me hacéis muy feliz. Os quiero mucho y estoy feliz de presentar este proyecto a vuestro lado. Me gustaría acordarme de esta canción que me hizo conectar con vosotros hace un tiempo", dijo Rosalía entre lágrimas.

Y sonó 'Catalina'. Y Rosalía se partió la voz y el alma sin poder contener la emoción de una canción que formó parte de su primer disco y que tantos éxitos le ha valido. El público se emocionaba con ella.

Rosalía volvió a aparecer de nuevo en escena a lomos de una moto, coronándola. Y el rugir de ésta acompañaba los movimientos de la cantante entre palmas y unos ritmos muy marcados que se acercaban a la Rosalía más contemporánea, en su estilo más urbano.

Tras secarse las lágrimas desapareció de nuevo del escenario y un anime apareció en las pantallas con una mujer rota de dolor como protagonista, lo que parecía aventurar la siguiente canción. 'Di mi nombre', su último single, que fue lanzado este martes 30 de octubre, y que en su videoclip, Rosalía se convertía en 'La Maja' de Goya con una canción hecha en base a las melodías tradicionales de tangos de la Repompa de Málaga.

"Ay ali ali ali ali ali ali ya". A pesar de haber pasado apenas 24 horas desde su lanzamiento, el público ya coreaba la melodía y unos visuales situaban a Rosalía al final de un túnel de luces. A continuación, la cantante presentó a sus bailarinas y llegó uno de sus grandes éxitos, 'Pienso en tu mirá'. El público reaccionó y ya no pudo dejar de corear uno de sus singles más famosos.

"Os quiero mucho", admitió Rosalía, que bajó del escenario y se mezcló con su público para abrazar a sus fans recorriendo la pista de un lado a otro.

Entonces Rosalía cantó una de las canciones de 'El mal querer' que reza que "ningún hombre" dictará su destino y dejó paso a una mujer empoderada y salvaje. "¿Queréis otra?", preguntó. Y entre gritos de emoción llegó el "tra, tra" de 'Malamente', el tema que alcanza los 24 millones de visitas en YouTube. El público coreó la letra y Rosalía terminó su actuación entre aplausos y dejando al público con ganas de más, tras cerca de cincuenta minutos de concierto.

EL MAL QUERER

El nuevo disco de Rosalía gira en torno al desamor vivido en primera persona y de cómo una mujer, como si se tratase de un Ave Fénix, resurge de sus cenizas para empoderarse, ser fuerte y no tener miedo a la soledad.

Aquellos que no hayan podido asistir a la presentación de su nuevo álbum en Madrid, tendrán que esperar hasta el próximo 2 de noviembre para poder disfrutar del resto de capítulos del nuevo "cuento" de Rosalía.

'El mal querer' lo conforman el capítulo 1 (AUGURIO) Malamente, con Antón Álvarez; el capítulo 2 (BODA) Que no salga la luna, con Las Negras, Nani Cortés, Lin Cortés, Los Mellis, Pablo Díaz Reixa y Juan Mateo; el capítulo 3 (CELOS) Pienso en tu mirá, con Milagros y Los Mellis; el capítulo 4 (DISPUTA) De aquí no sales; el capítulo 5 (LAMENTO) Reniego, con Jesús Bola; el capítulo 6 (CLAUSURA) Preso, con Rossy de Palma; el capítulo 7 (LITURGIA) Bagdad , con el Cor de l'Orfeò Català y Joan Albert Amargós; el capítulo 8 (ÉXTASIS) Di mi nombre, con Las Negris, Los Mellis, Pablo Díaz Reixa y Laura Boschetti; el capítulo 9 (CONCEPCIÓN) - Nana; el capítulo 10 (CORDURA) Maldición; y el capítulo 11 (PODER) A ningún hombre.