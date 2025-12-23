Empiezan los trámites para construir las futuras cocheras de Metro que prestarán servicio a Madrid Nuevo Norte

Archivo - Vista general del lugar donde se situará el Centro de Negocios de Madrid Nuevo Norte (MNN), a 24 de marzo de 2023, en Madrid (España) - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para la construcción de las futuras cocheras de Metro que darán servicio al desarrollo urbano Madrid Nuevo Norte.

El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes, en su última reunión del año, el primer contrato vinculado a esta actuación, con una inversión de 803.789 euros, destinado a la licitación de la redacción del proyecto de edificación de estas instalaciones, según ha informado el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín.

Esta iniciativa se enmarca en el conjunto de infraestructuras y dependencias necesarias para completar la ampliación de la Línea 1 del suburbano, con el objetivo de mejorar la movilidad de más de 175.000 ciudadanos que está previsto residan en el futuro espacio urbanístico.

Tal y como anunció la presidenta del Ejecutivo regional, Isabel Díaz Ayuso, la prolongación hacia Madrid Nuevo Norte partirá desde Chamartín, donde conectará con las líneas L1 y L10, y continuará su recorrido a través de tres nuevas estaciones que, de forma provisional, se denominarán Centro de Negocios, Fuencarral Sur y Fuencarral Norte.

Las cocheras dispondrán de una superficie aproximada de 15.000 metros cuadrados y 26.000 bajo rasante, además de un depósito soterrado con seis y ocho vías sencillas, que prestarán servicio a la Línea 1. Las labores correspondientes a los distintos ciclos de mantenimiento de los trenes se realizarán en los depósitos ya existentes de Valdecarros y Hortaleza.

La construcción de estas instalaciones responde a la necesidad de contar, en las proximidades del trazado de la L1, con un espacio adecuado para el almacenamiento y estacionamiento de los convoyes que operarán en la ampliación.

La Dirección General de Infraestructuras desarrolla este proyecto conforme a una planificación ajustada a la disponibilidad del suelo del desarrollo urbanístico, que dispondrá con una extensión de 3,29 millones de metros cuadrados, en los que se levantará un nuevo distrito financiero, 10.500 viviendas, oficinas, comercios y un gran parque central con 13 hectáreas.

Estas nuevas cocheras se sumarán a las 14 que tiene Metro de Madrid actualmente, distribuidas de manera estratégica por la región y que ocupan, en conjunto, 1,4 millones de metros cuadrados.