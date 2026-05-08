Empresarios madrileños impulsan un concurso de ideas con soluciones técnicas para proteger el Templo de Debod

Archivo - El Templo de Debod, a 26 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Madrid Foro Empresarial ha lanzado la convocatoria oficial de un concurso de ideas para lograr una mayor protección del Templo de Debod, con el objetivo de promover soluciones arquitectónicas y técnicas que contribuyan a preservar uno de los monumentos más singulares y valiosos de la ciudad.

El concurso, de carácter privado y desarrollado en una única fase con participación anónima, tiene como finalidad seleccionar la mejor propuesta a nivel de anteproyecto que integre "calidad arquitectónica, viabilidad técnica y económica, así como criterios de sostenibilidad y respeto patrimonial", ha informado la organización empresarial en un comunicado.

Esta iniciativa responde a la "creciente preocupación por el estado del templo", afectado por el vandalismo, las condiciones climáticas de Madrid --muy diferentes a las de su ubicación original--, así como por la exposición continuada a factores como la contaminación, la humedad, las oscilaciones térmicas y la presión turística.

El concurso está dirigido a empresas, arquitectos, ingenieros de caminos y estudiantes de ambas disciplinas, que podrán participar de forma individual o en equipos multidisciplinares. Cada participante podrá presentar una única propuesta y, en la misma, se deberán abordar estrategias de intervención que permitan mejorar la protección del monumento, incluyendo soluciones de protección arquitectónica, control ambiental, reordenación del entorno o sistemas reversibles y no invasivos que minimicen el impacto sobre la estructura original.

El jurado estará compuesto por siete profesionales de reconocido prestigio del ámbito acadé- mico, arquitectónico, ingeniero e institucional. La composición del jurado quiere garantizar "el rigor técnico y la sensibilidad cultural del proceso.

DOTACIÓN ECONÓMICA DE 15.000 EUROS

El concurso contempla una dotación económica total de 15.000 euros, que se distribuirá en tres premios. El primer premio estará dotado con 7.500 euros, el segundo con 5.000 euros y el tercero con 2.500 euros, reconociendo así la calidad y el valor de las mejores propuestas presentadas. El fallo del jurado será inapelable y se adoptará con independencia, valorando las propuestas presentadas de forma anónima.

La publicación oficial de las bases tuvo lugar el pasado 30 de abril de 2026, quedando abierto el plazo de presentación de propuestas desde el 1 de mayo hasta el 15 de septiembre de 2026. Posteriormente, el jurado se reunirá el 1 de octubre de 2026 para evaluar los trabajos presentados y el fallo público del concurso se dará a conocer antes del 15 de octubre de 2026.

Madrid Foro Empresarial ha subrayado que este concurso tiene un carácter propositivo y busca generar un espacio de reflexión interdisciplinar sobre el futuro del Templo de Debod. "El Templo de Debod no debe entenderse únicamente como un monumento urbano, sino como una auténtica pieza de museo de más de 2.000 años de antigüedad, cuyo valor exige condiciones de protección equivalentes a las de otros templos de estas características en el mundo", ha señalado el presidente de Madrid Foro Empresarial, Hilario Alfaro.

A ello, ha añadido que proteger el Templo de Debod no solo responde a un deber cultural, sino también "a una oportunidad para situar a Madrid al nivel de las grandes capitales internacionales en la gestión responsable de su patrimonio",.