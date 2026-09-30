Empresarios de ocio nocturno piden replantear las inspecciones y redadas en locales por "desproporcionadas y vejatorias"

Archivo - Varias personas en la pista de una discoteca de Madrid, a 8 de octubre de 2021, en Madrid (España). El Gobierno de la Comunidad de Madrid permite desde este viernes bailar en las pistas de las discotecas y de otros establecimientos que cuenten c - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios de Ocio y Espectáculos de la Comunidad de Madrid, Noche Madrid, ha arremetido contra las pautas de actuación en inspecciones de trabajo y redadas de extranjería en locales de ocio por "desproporcinadas y vejatorias" y por su "injustificlable perjuicio económico" y "daño reputacional" para las empresas.

La organización ha lanzado un comunicado en el que carga contra estos protocolos ejecutados por el organismo estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) del Ministerio de Trabajo, en virtud de los cuales considera que se trata al público con "agresividad y malas formas", si bien excluye de su crítica a la Policía.

Ante esta situación, Noche Madrid reclama la "revisión inmediata" de la planificación y la dimensión de los operativos desplegados, los cuales deberán regirse bajo "criterios objetivos y verificables" para determinar los establecimientos a inspeccionar en base a denuncias previas o información que apunte a posibles irregularidades.

También piden que las actuaciones se desarrollen con la máxima proporcionalidad, reduciendo su impacto sobre la actividad y la clientela, y que se establezcan garantías efectivas para evitar cualquier sesgo por origen o nacionalidad.

Los empresarios lamentan que, a pesar de reiteradas reuniones con ITSS y con la Delegación del Gobierno, se siguen llevando a cabo este tipo de inspecciones, lo que, a su entender, manifiesta la "escasa voluntad de mejorar los procedimientos y de proteger la actividad de las pymes del ocio", las cuales se sienten "desprotegidas".

Así, proponen la creación de una mesa de trabajo estable entre la Inspección de Trabajo, la Delegación del Gobierno en Madrid y el sector del ocio, que reitera su disposición a colaborar con las administraciones para garantizar el cumplimiento de la normativa pero a través de operativos "eficaces y respetuosos".

"No cuestionamos la función de la Inspección de Trabajo ni la necesidad de comprobar el cumplimiento de la normativa laboral. Denunciamos que esa labor se convierta en un despliegue desproporcionado que paraliza locales, altera a su clientela y daña la imagen de empresas que trabajan dentro de la legalidad", señalan.