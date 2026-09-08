EMT activa cinco lanzaderas gratuitas por el Gran Premio de F1 con 49 autobúses para conectar con el circuito

EMT Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) pondrá en marcha cinco servicios especiales gratuitos de autobús con motivo del Gran Premio de España de Fórmula 1, que se celebrará del 11 al 13 de septiembre en el circuito de Madring, en el entorno de Ifema Madrid.

En total, serán hasta 49 autobuses disponibles durante los tres días del evento deportivo para conectar diferentes puntos de la ciudad con el entorno del circuito, con frecuencias de paso de entre cuatro y siete minutos, en función de la línea.

El servicio especial gratuito MR1 --Metropolitano/Feria de Madrid (Madring Sur)-Valdebebas (Madring Norte)-- conectará el entorno del estadio Metropolitano con Valdebebas haciendo parada en Feria de Madrid. El servicio funcionará con una frecuencia de cinco minutos y una dotación de hasta 15 autobuses.

La primera salida será a las 7.30 horas desde Metropolitano, en la avenida de Arcentales (nodo 50009), y a las 8.05 horas desde Valdebebas, en la avenida de Alejandro de la Sota (parada 51314). Las últimas salidas serán a las 20.25 horas desde Metropolitano y a las 21 horas desde Valdebebas.

Contará con dos paradas intermedias, la 51315 en sentido Metropolitano y la 51313 en sentido Feria de Madrid-Valdebebas, ambas situadas en la Vía de Dublín, esquina con la calle de Turín.

El servicio especial MR2 --Canillejas/Feria de Madrid (Madring Sur)-- conectará Canillejas y Feria de Madrid sin paradas intermedias. Tendrá una frecuencia de siete minutos y una dotación de hasta cinco autobuses.

La primera salida será a las 7.30 horas desde Canillejas, en el área intermodal de Canillejas, entre la calle Alcalá y la avenida de América (nodo 5714), y a las 7.47 horas desde Feria de Madrid, en la Vía de Dublín, antes de la glorieta de Hamburgo (parada 51317). Las últimas salidas serán a las 20.43 horas desde Canillejas y a las 21 horas desde Feria de Madrid.

El servicio especial gratuito MR3 --Feria de Madrid (Madring Sur)/Valdebebas (Madring Norte)-- unirá Feria de Madrid y Valdebebas sin paradas intermedias. La línea tendrá una frecuencia de diez minutos desde las 6 a las 8 horas y desde las 20.30 a las 22 horas y de cuatro minutos entre las 8 y las 20.30 horas. La dotación será de hasta nueve autobuses.

La primera salida será a las 6 horas desde Feria de Madrid, en la vía de Dublín, junto a la glorieta de Hamburgo (parada 51312) y a las 6 horas desde Valdebebas, en la avenida de Alejandro de la Sota, junto a la glorieta de Antonio Perpiñá (nodo 51311). Las últimas salidas serán a las 22 horas desde ambas cabeceras. Feria de Madrid y Valdebebas.

El servicio especial gratuito MR4 --Plaza de Castilla/Valdebebas (Madring Norte)-- conectará plaza de Castilla y Valdebebas sin paradas intermedias. El servicio tendrá una frecuencia de siete minutos y una dotación de hasta diez autobuses.

La primera salida será a las 7.30 horas desde plaza de Castilla, s/n, junto al monumento a José Calvo Sotelo (parada 4855) y a las 8.05 horas desde Valdebebas, en la avenida de las Fuerzas Armadas, junto a la glorieta de Isidro González Velázquez (nodo 4387). Las últimas salidas serán a las 20.25 horas desde plaza de Castilla y a las 21 horas desde Valdebebas.

Finalmente, el servicio especial gratuito MR5 --Feria de Madrid (Madring Sur)/Avenida de América-- conectará Feria de Madrid con avenida de América, sin paradas intermedias y únicamente en sentido avenida de América, para facilitar la salida de los espectadores del Gran Premio de España de Fórmula 1. El servicio tendrá una frecuencia de siete minutos y una dotación de hasta diez autobuses.

Estará operativo por la tarde y la primera salida será a las 17 horas desde Feria de Madrid, en la Vía de Dublín, con Doce estrellas (parada 51316), con final de recorrido en el nodo 1280, situado en avenida de América, 3, con calle Francisco Silvela. La última salida desde Feria de Madrid será a las 21 horas.