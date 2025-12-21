La EMT alcanza el récord histórico de viajeros con más de 500 millones en 2025

Archivo - Un autobús de la EMT - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) ha alcanzado este fin de semana el récord histórico de viajeros en sus líneas de autobús con más de 500 millones a lo largo del año, según ha señalado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

Esta cifra, cuando aún falta y una semana y media para cerrar el año, supone un récord histórico al superar los 476 millones con los que cerró el pasado año.

"2025 ha sido un año único para EMT, lleno de retos, con la máxima exigencia y, siempre, con la confianza de los madrileños", ha destacado el delegado de Movilidad en un mensaje en redes sociales.

En este balance pesa los servicios especiales puestos en marcha por la EMT para cubrir el cierre de la Línea 6 de Metro de Madrid, con unos 22,3 millones de viajeros.