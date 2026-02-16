La EMT analiza una futura línea de autobús que conecte El Cañaveral con Conde de Casal "en tan solo 15 minutos"

Archivo - La EMT pone en marcha la nueva línea exprés E5 entre Manuel Becerra y El Cañaveral - EMT MADRID - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha adelantado en la comisión del ramo que se está analizando entre EMT Madrid y la Dirección General de Infraestructuras una línea de autobús "que llevará a los vecinos del Cañaveral a Conde de Casal en tan solo 15 minutos una vez que esté finalizado el intercambiador".

La contestación ha llegado a una pregunta del concejal de Más Madrid José Luis Nieto, que ha lamentado que los vecinos de El Cañaveral están sufriendo "un gran engaño", unido a que "el poco servicio de transporte público del que disponen es claramente insuficiente".

Tras reconocer que Carabante "no es el único culpable" y poniendo la vista en el Consorcio Regional de Transportes, Nieto ha recordado que El Cañaveral "ya se acerca a las 30.000 personas que necesitan desplazarse constantemente fuera del ámbito de su barrio pero la falta de servicios de movilidad adecuados les hace mucho más difícil la vida".

El delegado ha contestado que el Ayuntamiento, a través de EMT Madrid, puso en marcha tres líneas, la 159, la E5 y la N6 en noviembre del año 2025. Además han ampliado las frecuencias y el recorrido de la 159 para atender las demandas.

"Seguiremos revisando cuáles son las necesidades de movilidad por si es necesario ampliar líneas, poner nuevas o rediseñar los itinerarios de las tres que ya están disponibles", se ha comprometido Carabante.

"LES PROMETIERON METRO"

Nieto ha lamentado que la vecindad de El Cañaveral está siendo "víctima de un gran engaño porque se les prometieron una serie de infraestructuras y servicios y estas promesas no se están cumpliendo ocho años después de que los primeros habitantes llegasen al barrio".

"Les prometieron un Metro, como en todos los nuevos desarrollos, y no se les va a construir. Les prometieron un intercambiador de transportes y tampoco. Les han prometido un BRT de la EMT (un sistema de autobús rápido, eléctrico y de alta capacidad) y tendrán que seguir esperando", ha enumerado el concejal de Más Madrid, que ha calificado de "claramente insuficiente" el servicio de transporte público del que disponen.

También ha mencionado un informe elaborado por la plataforma sindical de la EMT "sobre el pésimo funcionamiento de la línea 159 en concreto por su escasa dotación, de entre tres y cuatro vehículos, para una línea que tiene una longitud de 22,6 kilómetros". A eso se unen "tiempos de espera excesivos, de 30 minutos o más, con viajeros que van como sardinas en lata", y una situación que "se agrava todavía aún más cuando hay eventos en el Estadio Metropolitano".

Carabante ha contestado a Nieto, que también le ha requerido por bicimad, apuntando que El Cañaveral dispone ya de cuatro bases, "el doble de las que ustedes pusieron en toda la ciudad" de 2015 a 2019.

"SOMOS CONSCIENTES DE LAS NECESIDADES"

"En todo caso somos conscientes de las necesidades, no sólo de las actuales sino de las necesidades futuras, y en eso estamos trabajando", ha asegurado el delegado.

En cuanto a las líneas mencionadas, el titular de Movilidad ha replicado que "la dotación de la 159 y la N5 es de veinte autobuses entre las dos", al tiempo que se está "trabajando también en dotar de nuevas líneas", como la de Conde de Casal, y en la ejecución de BRT.