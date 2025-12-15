EMT, que cierra 2025 con más de 500 millones de viajeros, mantendrá unos días el servicio especial tras apertura de L6

Autobuses eléctricos de la EMT - AYUNTAMIENTO DE MADRID

La Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid), que cerrará 2025 con más de 500 millones de viajeros, mantendrá unos días el servicio especial de autobuses cuando se reabra la línea 6 de Metro el próximo 20 de diciembre.

Tras la reunión de la Comisión de Calidad del Aire, el delegado ha informado a la prensa de que "por primera vez la EMT va a cerrar un año con más de 500 millones de viajeros", algo que "no ha pasado nunca en la historia de la ciudad y que pone manifiesto el impulso al transporte público que se está incentivando desde el Ayuntamiento de Madrid".

En cuanto al servicio especial puesto en marcha por el cierre por obras de la línea 6, el titular municipal de Movilidad ha señalado que se pondrán en contacto con Metro "por si prefiere mantenerlo dos o tres días".

"Habitualmente lo mantenemos un par de días con menos frecuencia, con menos autobuses, porque normalmente cuando se produce la reapertura hay mucha gente que no lo conoce", ha expuesto el delegado, que ha asegurado que esos autobuses del servicio especial "van a venir muy bien para reforzar determinadas líneas".

Esos autobuses "no van a estar en las cocheras sino que tenemos desde el Ayuntamiento de Madrid la vocación de que todos estén en la calle". "Van a venir a reforzar líneas, muy especialmente en el centro, que como consecuencia de las Navidades tienen una alta demanda", ha concretado.